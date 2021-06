Star Trek: Picard - Neuer Teaser zur zweiten Staffel bringt Q zurück

Bis zum Start der zweiten Staffel von Star Trek: Picard dauert es zwar noch eine ganze Weile, dennoch stimmen der Sender CBS beziehungsweise die Streaming-Plattform Paramount+ jetzt mit einem weiteren Teaser auf die neuen Folgen ein. Dieser zeigt unter anderem auch Q, dessen Rückkehr bereits in der Vergangenheit unmissverständlich angedeutet wurde Das neue Video beginnt mit dem Aufeinandertreffen von Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) und dem ebenfalls sichtbar gealterten Kult-Schurken Q, der erneut vom Schauspieler John De Lancie verkörpert wird. Seinen ersten Auftritt als Q hatte De Lancie bereits in der Serie Star Trek : The Next Generation (1987-1994). Auch zur weiteren Handlung erfahren wir zumindest ein wenig, denn wie der Teaser verrät, wurde offenbar "die Zeit zerbrochen".Was es genau damit auf sich hat und welche Rolle Q dabei spielt, erfahren wir spätestens im nächsten Jahr, wenn die zweite Staffel von Star Trek: Picard an den Start geht. Ein genaues Datum gibt es bisher aber noch nicht.