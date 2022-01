Raised by Wolves - Trailer stimmt auf Staffel 2 der Sci-Fi-Serie ein

Rund zwei Wochen vor dem Start der neuen Folgen hat HBO Max einen längeren Trailer zur zweiten Staffel der Serie Raised by Wolves veröffentlicht. In dieser versuchen zwei Androiden, eine Gruppe menschlicher Kinder auf einem fremden Planeten großzuziehen und so die Zukunft der menschlichen Rasse zu sichern.Laut der offiziellen Beschreibung zu den neuen Folgen schließen sich die beiden Androiden Mother und Father zusammen mit den sechs unter ihrem Schutz stehenden Kindern einer erst kürzlich von Atheisten gegründeten Kolonie in der tropischen Zone des Planeten Kepler 22 b an. Allerdings scheint sich ein von Mother "natürlich geborenes Kind" zur Gefahr für die Menschen zu entwickeln.HBO Max zeigt die neuen Folgen von Raised by Wolves ab dem 3. Februar 2022. Hierzulande geht es voraussichtlich bei Warner TV Serie weiter, ein genaues Datum hierfür liegt aber noch nicht vor.