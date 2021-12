Raised By Wolves: Teaser zu Staffel 2 von Ridley Scotts Sci-Fi-Serie

HBO Max zeigt Anfang des nächsten Jahres Staffel 2 der Science-Fiction-Serie Raised by Wolves. Der Streaming-Dienst hat jetzt nicht nur das genaue Startdatum verraten, sondern auch einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Dieser verrät, wie es in den neuen Folgen weitergeht.Ridley Scotts Sci-Fi-Drama Raised by Wolves handelt von zwei Androiden, die nach der Vernichtung der Erde auf einem fremden Planeten eine menschliche Kolonie aufbauen und beschützen sollen. In Staffel 2 schließen sich die Androiden Mother (Amanda Collin) und Father (Abubakar Salim) zusammen mit sechs Menschenkindern einer atheistischen Kolonie in der tropischen Zone von Kepler 22 b an. Neue Probleme könnten aber schon bald dafür sorgen, dass die letzten Überbleibsel der Menschen auch noch ausgelöscht werden.HBO Max zeigt Staffel 2 von Raised by Wolves ab dem 3. Februar 2022. In Deutschland lief die erste Staffel beim Pay-TV-Sender TNT Serie, der inzwischen Warner TV Serie heißt. Ein Startdatum für die neuen Folgen in Deutschland gibt es bislang noch nicht.