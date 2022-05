Willow: Der erste Teaser-Trailer zur neuen Fantasy-Serie verzaubert

Willow zählt zweifelsfrei zu den erfolgreichsten Fantasywerken der 1980er und seitdem träumen Fans von einer Fortsetzung der Geschichte. Dieser Traum geht dieses Jahr auch tatsächlich in Erfüllung, wenn Willow bei Disney+ als Serie zurückkehrt. Nun gibt es einen ersten Trailer.Die Willow-Serie wird rund zehn Jahre nach dem Ende des 1988 veröffentlichten Kinofilms spielen. So wie damals schlüpft der Schauspieler Warwick Davis dabei in die Rolle des Zauberers Willow Ufgood. Dieser begibt sich mit einer Gruppe weiterer Helden auf ein gefährliches Abenteuer, bei dem es um nichts Geringeres als die Rettung ihrer Welt geht. Neben Davis gibt es in der Serie auch ein Wiedersehen mit Joanne Whalley, die in ihre Rolle der Sorsha zurückkehrt. Neu mit dabei sind unter anderem Erin Kellyman und Ellie Bamber, Talisa Garcia und Dempsey Bryk.Ob Willow auch heute noch den Zauber der 1980er wieder aufleben lassen kann, zeigt sich ab dem 30. November 2022, wenn die Serie bei Disney+ an den Start geht. Ron Howard, Regisseur des originalen Films, ist als Produzent an der Serie beteiligt.