Willow: Neuer Teaser-Trailer stimmt auf den baldigen Serienstart ein

Disney möchte mit einem weiteren Video auf die neue Fantasy-Serie Willow aufmerksam machen, die Ende des Monats bei Disney+ an den Start geht. Zu sehen gibt es in der Vorschau gleich mehrere bisher unveröffentlichte Szenen.Nachdem Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Amazon) und House of the Dragon (HBO/Sky) schon wieder Pause machen, bringt demnächst auch Disney seine eigene Fantasy-Serie an den Start: Willow knüpft dabei an den gleichnamigen Kinofilm von 1988 an, spielt aber einige Zeit nach diesem. Neben neuen Gesichtern dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit bekannten Helden freuen, allen voran ist hier natürlich Warwick Davis zu nennen, der wieder den Zauberer Willow spielt.Dass es in der Serie durchaus auch einiges zum Schmunzeln geben wird, macht der nun veröffentlichte Special-Look-Trailer noch einmal deutlich. Los geht es mit zunächst acht Folgen am 30. November 2022.