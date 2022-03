Ms. Marvel: Erster Trailer und Termin zur neuen Marvel-Serie

Disney hat einen ersten Trailer zur Serie Ms. Marvel veröffentlicht. Wer die bislang eher unbekannte Superheldin noch nicht kennt, erfährt in dem Video mehr zu den Hintergründen und Kräften der ersten Titelfigur mit muslimischen Wurzeln im Marvel-Universum. Der Starttermin der Serie steht auch schon fest.Ms. Marvel heißt mit bürgerlichem Namen Kamala Khan, und ist eigentlich ein ganz normales 16-jähriges Mädchen, das Comics liebt (und ganz besonders Captain Marvel verehrt), sich gern verkleidet und Fan-Fiction schreibt, sich aber auch mit den größeren und kleineren Problemen des Teenager-Alltags herumschlagen muss. Diese ziemlich gewöhnliche Dasein endet jedoch abrupt, als Kamala plötzlich selbst ganz reale Superkräfte entwickelt. Wie der Trailer zeigt, scheinen diese von einem magischen Armband auszugehen und unterscheiden sich offenbar ein wenig von ihrem Kräften in der Comicvorlage.Ms. Marvel wird in der sechsteiligen Serie von Iman Vellani verkörpert. Los geht es am 8. Juni 2022 bei Disney+. Bereits am 30. März feiert dort mit Moon Knight ein weiterer Marvel-Superheld sein MCU-Debüt.