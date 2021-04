Loki - Disney zeigt den zweiten Trailer zur nächsten Marvel-Serie

Videos automatisch starten

Marvel und Disney haben einen weiteren Trailer zur Serie Loki veröffentlicht, die ab Sommer exklusiv beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen sein wird. Das neue Video liefert uns dabei einen Blick auf die Handlung aus der "einzigartige Loki-Perspektive".



Nachdem erst kürzlich "The Falcon and the Winter Soldier" bei Disney+ den Platz von "WandaVision" eingenommen hatte, geht im Juni auch schon die nächste Marvel-Serie an den Start: In "Loki" wird dann Tom Hiddleston erneut in die Rolle des titelgebenden Gott des Schabernacks schlüpfen. Fans wissen: Dieser hat mit dem Tesserakt in "Avengers: Endgame" für reichlich Chaos in den Zeitlinien gesorgt, welches er nun unter Aufsicht der Time Variance Authority wieder ordnen muss. Dabei erhält er Unterstützung von Mobius (Owen Wilson) - möglicherweise wird es auch ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus den Filmen geben.



Regie bei der Miniserie führt Kate Herron. Los geht es bei Disney+ am 11. Juni 2021 mit sechs Episoden, welche im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.