Kraven the Hunter: Der erste Trailer zum brutalen Marvel-Film ist da

Kravens Entstehungsgeschichte

Sony baut sein eigenes Marvel-Kinouniversum weiter aus und bringt im Herbst den nächsten Superschurken auf die große Leinwand. Jetzt wurde ein erster Trailer zu Kraven the Hunter veröffentlicht, der deutlich macht, dass Sony dann definitiv eine Comicverfilmung für Erwachsene abliefern möchte.Kraven the Hunter ist als sogenannte Origin-Story konzipiert, befasst sich also mit den Ursprüngen des Schurken Kraven (dargestellt von Aaron Taylor-Johnson) und spielt zu einer Zeit, bevor dieser zu einem der größten Gegenspieler Spider-Mans wurde. Ob die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft im Film dennoch einen Auftritt haben wird, ist noch unklar. Im ersten Trailer gibt es zumindest eine Szene mit auffällig vielen Spinnen zu sehen, was eine Andeutung in diese Richtung sein könnte.Auch sonst zeigt das Video bereits reichlich Material aus dem Film. Unter anderem scheint es so, als bekomme Kraven seine übermenschlichen Kräfte nach einem wenig erfolgreichen Jagdversuch durch das Blut eines Löwen. Dadurch ist er nicht nur stärker und schneller als normale Menschen, sondern er hat offenbar auch Kontrolle über andere Tiere. Im Video kämpft er zum Beispiel zusammen mit einem Rudel Wölfe.Da Kraven mit seinen Feinden nicht gerade zimperlich umgeht, wird schnell deutlich, dass sich der Film vorrangig an ein erwachsenes Publikum richten soll - in den USA wird ein R-Rating anvisiert, was hierzulande eine Altersfreigabe von entweder ab 16 Jahren oder ab 18 Jahren bedeuten dürfte.Regie bei Kraven the Hunter führt J.C. Chandor (Triple Frontier), in weiteren Rollen sind unter anderem Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott und Russell Crowe zu sehen. Der Kinostart ist für den Oktober dieses Jahres angesetzt.Kraven wird übrigens auch im kommenden Videospiel Marvel's Spider-Man 2 zum Gegenspieler und sich dort dann in New York mit gleich zwei Spider-Mans anlegen. Sony hatte das Spiel vor knapp einem Monat ausführlich vorgestellt