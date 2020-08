His Dark Materials - Neuer Trailer zu Staffel 2 der Fantasy-Serie

Videos automatisch starten

Die zweite Staffel der Serie His Dark Materials besitzt zwar noch immer keinen exakten Starttermin, zumindest hat der US-Fernsehsender HBO jetzt aber einen neuen Teaser-Trailer freigegeben, der einen Ausblick auf die weiteren Ereignisse der Romanverfilmung gibt.



His Dark Materials basiert auf der gleichnamigen Roman-Trilogie des Schriftstellers Philip Pullman. Im Mittelpunkt steht die junge Frau Lyra, die bei der Suche nach ihrem ver­schwun­de­nen besten Freund eine finstere Verschwörung aufdeckt. In der zweiten Staffel reist Lyra in eine neue Parallelwelt und lernt dort den Jungen Will kennen. Schnell merken die beiden, dass ihre Begegnung wohl nicht ganz zufällig ist. Wie das Video zeigt, scheint außerdem ein Krieg zwischen Asriels Verbündeten und dem Magisterium unmittelbar bevorzustehen.



His Dark Materials ist eine Kooperation von HBO mit der BBC. Die zweite Staffel soll im No­vem­ber dieses Jahres starten, in Deutschland ist die Serie dann zunächst wieder im Pay-TV bei Sky Atlantic zu sehen.