His Dark Materials - Termin und neuer Trailer zur zweiten Staffel

Die TV-Serie His Dark Materials geht im November in der zweiten Staffel weiter - zumindest in den USA. Dies gab der Fernsehsender HBO nun bekannt. Außerdem stimmt ein weiterer Trailer mit vielen neuen Ausschnitten auf die Fortsetzung der Serie zur Buchvorlage ein.



Nachdem Staffel 1 vor einem Jahr den ersten Band der gleichnamigen Romanreihe ab­ge­deckt hatte, widmet sich Staffel 2 wenig überraschend dem zweiten Band "Das magische Messer". Inhaltlich knüpft die Serie direkt an das bisherige Ende an und Lyra und Will be­schlie­ßen, die Parallelwelt Cittágazze zu befreien, die von Geistwesen heimgesucht wird. Dabei wird auch das titelgebende magische Messer eine entscheidende Rolle spielen. Wie der neue Trailer verrät, kann das Messer nämlich Tore zu anderen Welten öffnen.



His Dark Materials ist eine gemeinsame Produktion von HBO mit der BBC. In den USA geht die Serie am 16. November 2020 bei HBO Max weiter, einen Termin für Deutschland (Sky Atlantic) gibt es noch nicht, dieser dürfte aber nicht allzu weit hinter dem US-Start liegen.