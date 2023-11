Berlin: Netflix zeigt den ersten Trailer zum 'Haus des Geldes'-Ablegers

Berlins Vorgeschichte

Noch in diesem Jahr startet auf Netflix die neue Serie Berlin. Das Spin-off zu Haus des Geldes rückt dann die Vorgeschichte des von Pedro Alonso gespielten Berlin in den Vordergrund. Jetzt gibt es den ersten Trailer, der mehr zur Story und den Charakteren verrät.Haus des Geldes zählt zu den bislang erfolgreichsten Netflix-Serien und so wundert es nicht, dass bereits direkt mit dem Finale der fünften und letzten Staffel Ende 2021 ein weiterer Serienableger angekündigt wurde. Dieser startet am 29. Dezember 2023 auf Netflix und spielt einige Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie, doch auch hier steht wieder ein spektakulärer Raubzug im Mittelpunkt.Der Kriminelle Andrés de Fonollosa Gonzalves, besser bekannt unter seinem Pseudonym Berlin, plant den Einbruch in das größte Auktionshaus von Paris, um dort Juwelen mit einem Gesamtwert von rund 44 Millionen US-Dollar zu entwenden. Natürlich lässt sich solch ein großer Plan nicht allein bewerkstelligen und so muss Berlin mit einer Gruppe von Experten zusammenarbeiten. Zur Bande zählen etwa die Cybersecurity-Expertin Keila (gespielt von Michelle Jenner), Berlins Freund Damián (Tristán Ulloa) und der Waffennarr Bruce (Joel Sánchez).Berlin basiert so wie auch schon Haus des Geldes auf einer Idee von Álex Pina. Gedreht wurden die insgesamt acht Folgen der ersten Staffel sowohl in Paris als auch in Madrid.