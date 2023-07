Gran Turismo: Sony zeigt den zweiten Trailer zum Kinofilm

Sony Pictures hat den zweiten Trailer zum Film Gran Turismo veröffentlicht, der im nächsten Monat im Kino startet. Zu sehen gibt es viele neue Ausschnitte aus der Geschichte, die sich um einen jungen Gamer dreht, der in der Rennfahrszene durchstarten möchte.Gran Turismo basiert natürlich auf der gleichnamigen Spielereihe und erzählt die unglaubliche Geschichte einer Gruppe von Außenseitern, die es mit der großen Welt des Motorsports aufnehmen wollen. Im Mittelpunkt steht dabei der junge Gamer Jann Mardenborough (gespielt von Archie Madekwe), der sich durch einen Wettbewerb in dem PlayStation-Spiel für ein echtes Rennen qualifiziert. Für Mardenborough eine einmalige Gelegenheit, denn dieser träumt schon lange davon, ein Rennfahrer zu werden. Da er diesen Traum aber allein nur schwer in die Realität umsetzen kann, stehen an seiner Seite noch der ehemalige Rennfahrer Jack Salter (David Harbour) und der visionäre Motorsport-Manager Danny Moore (Orlando Bloom).Regie bei Gran Turismo führte Neill Blomkamp (Chappie, Elysium), in Deutschland startet der Film am 10. August 2023 im Kino.