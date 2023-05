Gran Turismo: Erster echter Trailer verspricht jede Menge Rennaction

Hochkarätig besetzt, vor und hinter der Kamera

Die PlayStation-Reihe Gran Turismo hat zweifellos Gaming-Geschichte geschrieben, denn sie machte realistische Rennspiele populär und ist seither ein essenzieller Teil des Spiele-Konsolenangebots von Sony. Gran Turismo wurde auch verfilmt und kommt im Sommer in die Kinos.Stopp, hierbleiben. Wer beim Gedanken an die Verfilmung eines Rennspiels die Augen rollt und denkt, dass Sony Pictures Entertainment hier mit einer bekannten Lizenz auf den schnellen Dollar oder Euro aus ist, der sollte sich den Trailer ansehen - und auch lesen, worum es bei dem schlicht Gran Turismo genannten Film eigentlich geht.Denn der Streifen, der am 10. August 2023 in die Kinos kommt, basiert auf einer wahren Geschichte. Genauer gesagt jener von Jann Mardenborough (Archie Madekwe): Denn dieser hat als Teenager den Sprung von der sprichwörtlichen Couch in das echte Rennfahrercockpit geschafft. Mardenborough hat 2011 als dritter und bis zu diesem Zeitpunkt jüngster Gamer die sogenannte GT Academy gewonnen. Bei der GT Academy handelt es sich ein Förderprogramm von Nissan und Sony, das Gran Turismo-Spielern den Weg in reale Rennautos ebnen soll.Mardenborough schaffte diesen Sprung tatsächlich und seine Geschichte erzählt nun der Film. Dabei bestätigt nicht nur der nun veröffentlichte Trailer, dass es sich hier vermutlich oder aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um einen Schnellschuss handelt.Denn die Regie übernahm kein Geringerer als Neil Blomkamp. Der Südafrikaner verlässt hier allerdings seine Science-Fiction-Komfortzone (District 9, Elysium, Chappie) und setzt einen Stoff aus dem wahren Leben um. Auch bei den Hauptdarstellern hat Sony einige Hochkaräter verpflichtet, allen von David Harbour (Stranger Things) und Orlando Bloom (Der Herr der Ringe-Filme).Freilich macht ein Trailer noch keinen guten Film, dennoch kann man im Fall von Gran Turismo optimistisch sein. Denn die Bilder, die hier zu sehen sind, machen durchaus Lust auf mehr.