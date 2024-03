Ghostbusters: Frozen Empire - Der finale Trailer zum Sequel ist da

New York friert ein

Wenn Menschen im Sommer in New York erfrieren, muss nicht unbedingt der Klimawandel schuld daran sein: In Ghostbusters: Frozen Empire droht ein uralter Dämon damit, zunächst den Big Apple und anschließend auch den Rest der Welt in eine neue Eiszeit zu schicken. Wenige Wochen vor dem Kinostart stimmt jetzt ein letzter Trailer auf die Rückkehr der Geisterjäger ein.Auslöser für die frostige Katastrophe ist die Entdeckung eines antiken Artefakts. Durch dieses wird nämlich ein mächtiger Phantomgott aus seinem Gefängnis befreit, der daraufhin der gesamten Menschheit den Krieg erklärt. Die Gottheit besitzt dabei nicht nur die Fähigkeit, seine Opfer buchstäblich zu Tode zu erschrecken, sondern er beabsichtigt anscheinend auch, den Planeten mit einer dicken Eisschicht bedecken.Zu allem Übel hat die Gottheit noch eine ihr treu untergebene Geisterarmee auf ihrer Seite. All dies macht es für die Spengler-Familie nicht gerade einfach, die Welt vor ihrem eiskalten Schicksal zu bewahren. Die neue, junge Generation von Geisterjägern konnte bereits 2021 im Kino zeigen, was in ihr steckt. Dieses Mal darf sie auf Unterstützung durch die "alte Garde" zählen, denn auch die originalen Ghostbusters (gespielt von Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson) sind wieder mit dabei - und dürften in ihrer kultigen New Yorker Feuerwache die eine oder andere Überraschung für die Geister bereithalten.Ghostbusters: Frozen Empire basiert auf einem Drehbuch von Jason Reitman und Gil Kenan. Kenan führte außerdem Regie, als Produzenten waren Jason Reitman und Jason Blumenfeld tätig. Neben Murray, Aykroyd und Hudson zählen zur Hauptbesetzung zudem noch Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim und Annie Potts.In Deutschland startet Ghostbusters: Frozen Empire am 21. März 2024 im Kino.