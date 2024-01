Ghostbusters: Frozen Empire - Sony zeigt den offiziellen Trailer

Rückkehr in die alte Geisterjäger-Zentrale

Es wird frostig

Die Ghostbusters kehren im März ins Kino zurück. Frozen Empire knüpft dann an das Remake von 2021 an und führt die Geisterjäger nun wieder nach New York City zurück, wo diese sich einer eisigen Bedrohung stellen müssen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.Fans der beiden Kultfilme der 1980er-Jahre dürfen sich in Ghostbusters: Frozen Empire auf ein Wiedersehen mit den (noch lebenden) Geisterjägern von damals freuen. Diese haben mittlerweile ein geheimes Forschungslabor in ihrer New Yorker Feuerwache eingerichtet, um so noch effektivere Mittel für die Geisterjagd zu entwickeln. Mit von der Partie ist natürlich auch erneut die Spengler-Familie, also die junge Generation der Ghostbusters aus dem Vorgänger, die nun dem Big Apple einen Besuch abstattet.Offenbar genau zur richtigen Zeit, denn: Durch ein uraltes Artefakt wird in New York eine finstere Macht freigesetzt, welche Menschen nicht nur zu Tode erschrecken kann, sondern auch die ganze Welt in eine neue Eiszeit zu schicken droht. Im Trailer können wir jetzt einen etwas genaueren Blick auf das böse Wesen (mit abnehmbaren Hörnern) werfen, welches anscheinend noch eine ganze Geisterarmee im Schlepptau hat. Und als wäre dies nicht schon schlimm genug, deutet der Trailer zudem noch weitere Probleme an, welche die Zukunft der Geisterjäger bedrohen könnten.Zur Besetzung von Ghostbusters: Frozen Empire zählt neben den Geisterjäger-Veteranen Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson auch der Legacy-Hauptcast, bestehend aus Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard und Mckenna Grace. Regie führt Gil Kenan (Poltergeist, 2015), nach einem Drehbuch von ihm selbst und Jason Reitman. Reitman ist für den Film außerdem als Co-Produzent tätig.Ghostbusters: Frozen Empire startet am 21. März 2024 in den deutschen Kinos.