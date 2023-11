Ghostbusters: Frozen Empire - Der erste Trailer zum neuen Film ist da

Geister stellen das Weltklima auf den Kopf

Wiedersehen mit bekannten Gesichtern

Nachdem Fans zuletzt mehr als 30 Jahre auf eine richtige Ghostbusters-Fortsetzung warten mussten, geht es nun deutlich schneller, denn Ghostbusters: Frozen Empire startet bereits im März 2024 im Kino. Was die alten und neuen Geisterjäger dann erwartet, zeigt bereits jetzt ein erster und im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich cooler Teaser-Trailer.Ghostbusters: Frozen Empire führt die Geschichte vom Kleinstadt-Szenario in Ghostbusters: Legacy (2021) wieder zurück nach New York. Natürlich steht dort erneut die Spengler-Familie im Mittelpunkt, allerdings kehren auch die originalen Ghostbusters abermals zurück. Diese haben nämlich in ihrer alten Feuerwache ein geheimes Forschungslabor aufgebaut und versuchen dort, die Geisterjagd zu perfektionieren.Jedoch gibt es natürlich auch Probleme: Durch ein uraltes Artefakt wird eine geisterhafte Macht freigesetzt, welche die ganze Welt in eine neue Eiszeit zu schicken droht. Wer genau dafür verantwortlich ist, verrät die erste Vorschau nicht. Somit bleibt vorerst offen, ob es sich um einen Unfall handelt oder ob eine gewisse Absicht dahinter steckt. Feststeht aber, dass die alten und neuen Ghostbusters zusammenarbeiten müssen, um dies zu verhindern.Neben dem aus Legacy bekannten Cast (unter anderem Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard und Mckenna Grace) schlüpfen für den Film erneut Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Bill Murray in ihre bereits vertrauten Rollen als Geisterjäger. Regie führt dieses Mal Gil Kenan, der zusammen mit Jason Reitman außerdem das Drehbuch schrieb. Die Produzenten sind Jason Reitman und Jason Blumenfeld.In Deutschland startet Ghostbusters: Frozen Empire am 28. März 2024 im Kino. In den USA geht die Geisterjagd einen Tag später in die nächste Runde.