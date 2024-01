Constellation: Apple zeigt den offiziellen Trailer zur neuen Sci-Fi-Serie

Dunkle Einblicke in die Psyche einer Astronautin

In der neuen Sci-Fi-Serie Constellation erlebt eine Astronautin nach einem Unfall im Weltraum Ungewöhnliches, denn offenbar sind Teile ihres vorherigen Lebens auf der Erde ganz plötzlich verschwunden. Was dahinterstecken könnte, lässt ein erster Trailer zumindest erahnen, welchen Apple jetzt veröffentlicht hat.Für die achtteilige Serie schlüpft Schauspielerin Noomi Rapace (Assassin Club, Lamb, Prometheus - Dunkle Zeichen) in die Rolle der Astronautin Jo. Nachdem diese während einer Mission im All eine (im Trailer bis jetzt nicht näher genannte) Katastrophe direkt miterlebt, scheinen sich die Dinge um sie herum zu verändern und auch nach ihrer Landung auf der Erde kann sie offenbar nicht mehr in ihr altes Leben zurückzukehren.Nicht nur, dass Jo unheimliche Halluzinationen hat, auch die Beziehung zu ihrer Tochter hat darunter stark zu leiden. Als ihr jedoch klar wird, dass nicht nur ihre Psyche an allem Schuld ist, versucht die Astronautin einen Weg zu finden, ihr altes Leben zurückzuerlangen und stößt dabei auch auf die Wahrheit einer geheimen, alternativen Geschichte der Raumfahrt.Inszeniert wird das actiongeladene Raumfahrtdrama von Michelle MacLaren, nach einem Drehbuch von Peter Harness. In weiteren Rollen spielen unter anderem noch Jonathan Banks, James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa, Rosie Coleman und Davina Coleman mit. Constellation startet am 21. Februar 2024 direkt mit drei Episoden am Stück, weitere erscheinen dann immer mittwochs. Das Finale gibt es schließlich am 27. März auf Apple TV+ zu sehen.