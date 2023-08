Disenchantment: Netflix zeigt den offiziellen Trailer zur finalen Staffel

Zwar endet die Cartoon-Serie Disenchantment mit der demnächst startenden fünften Staffel, zumindest soll die Geschichte um Bean und ihre Freunde aber ein angemessenes Finale erhalten. Fans dürften also noch einmal richtig auf ihre Kosten kommen, wie Netflix mit einem neuen Trailer jetzt unterstreicht.Die neue Vorschau zur Serie verrät nun noch einmal etwas mehr zur Handlung als der erst kürzlich erschienene Teaser-Trailer . Wie bereits bekannt, kommt es in der fünften Staffel schließlich zur Konfrontation zwischen Prinzessin Bean und der bösen Königin Dagmar, die zugleich noch ihre Mutter ist. Diese hat nämlich vor, das Königreich Dreamland oder gleich die ganze Welt zu vernichten und offenbar spielt auch Bean in ihrem finsteren Plan eine entscheidende Rolle.Neben Bean sind zum Abschluss natürlich noch einmal Elfo und ihr ganz persönlicher Dämon Luci mit von der Partie und auch der gewohnte Humor aus der Feder des Simpsons-Schöpfers Matt Groening kommt nicht zu kurz.Staffel 5 von Disenchantment startet mit zehn Folgen am 1. September 2023 auf Netflix.