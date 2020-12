Disenchantment - Die Trickserie geht im Januar in die dritte Staffel

Videos automatisch starten

Netflix hat einen ersten richtigen Trailer zur dritten Staffel von Disenchantment ver­öf­fent­licht. Die neuen Folgen starten bereits im Januar des nächsten Jahres und zeigen dann, wie das Abenteuer von Prinzessin Bean und Co. weitergeht.



Disenchantment ist die neueste Cartoon-Serie des Simpsons-Schöpfers Matt Groening und spielt in der mittelalterlichen Fantasy-Welt Dreamland, in welcher die Prinzessin Bean aber­wit­zi­ge Abenteuer erlebt. Begleitet wird sie dabei vom Elfen Elfo und dem Dämon Luci. An­ders als die Simpsons erzählt Disenchantment jedoch eine zusammenhängende Geschichte - im neuen Trailer bahnt sich nun eine schlimme Katastrophe für Dreamland an.



Staffel 3 von Disenchantment - oder "Teil 3", wie es von offizieller Seite heißt, startet am 15. Januar 2021 mit zehn Episoden exklusiv bei Netflix.