Encounters: Neue Netflix-Dokureihe zum UFO-Phänomen gestartet

Vier Begegnungen rund um den Globus

Nicht erst seit der UFO-Anhörung im US-Kongress vor wenigen Wochen sind viele Menschen davon überzeugt, dass wir nicht allein im Universum sind und möglicherweise sogar von anderen Lebensformen besucht werden. Die neue Netflix-Doku Encounters setzt sich jetzt mit dem Phänomen auseinander und greift vier Fälle von Begegnungen mit dem Unerklärlichen auf. Encounters wurde von Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin Television zusammen mit Boardwalk Pictures und den Vice Studios unter der Regie von Yon Motskin (Generation Hustle) produziert und stellt in vier Episoden jeweils einen Fall ungewöhnlicher Himmelserscheinungen oder auch direkter Begegnungen mit möglicherweise außerirdischen Lebensformen vor. Dabei kommen sowohl Augenzeugen zu Wort, die über ihre Erlebnisse sprechen, als auch Wissenschaftler und Militärpersonal.Folge 1 von Encounters berichtet über seltsame Lichter, die 2008 am Himmel über Texas auftauchten, von mehreren Augenzeugen gesehen wurden und sich auch über Radardaten nachweisen lassen. Folge 2 thematisiert einen Zwischenfall in Simbabwe: 1994 wollen dort 60 Schulkinder eine Nahbegegnung der dritten Art gehabt haben.Die dritte Folge setzt sich mit UFO-Sichtungen 1977 in Broad Haven auseinander. Kinder erzählten damals von Flugobjekten über der Küstenstadt und sogar von Sichtungen humanoider Wesen. Die letzte Folge greift schließlich eine Reihe von UFO-Sichtungen über dem Kernkraftwerk von Fukushima auf, die es nach der Reaktorkatastrophe von 2011 gegeben hat.Netflix beschreibt die Reihe als eine "zeitgemäße und zeitlose kosmische Detektivgeschichte", bei der auch die menschlichen Auswirkungen solcher Begegnungen auf das Leben von Augenzeugen beleuchtet werden. Alle vier Episoden sind ab sofort weltweit auf Netflix verfügbar.