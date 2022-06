The Future Of: Neue Netflix-Doku zeigt, was uns die Zukunft bringt

Netflix hat zusammen mit der amerikanischen IT-Webseite The Verge eine Dokureihe produziert, die uns zeigen soll, wie sich verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens in Zukunft verändern könnten. "The Future Of" greift dabei Themen wie Gaming, Gesundheit, Ernährung oder auch den Tod auf.The Future Of widmet sich pro Folge einem eigenen Thema und zeigt, wie dieses sich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, aber auch in einer deutlich weiter entfernten Zukunft weiterentwickeln könnte. Dabei ist natürlich keinesfalls sicher, dass die gezeigten Technologien auch wirklich eines Tages Realität werden. Um sich nicht in wilden Spekulationen zu verlieren, haben die Macher der Reihe mit Experten auf dem jeweiligen Gebiet zusammengearbeitet. In Deutschland wird die zwölfteilige Dokureihe unter dem Titel "Was bringt die Zukunft für" starten.Netflix zeigt die ersten sechs Folgen der Reihe ab dem 21. Juni 2022, wobei zunächst die Themen "Hunde", "Dating", "Zimmerpflanzen", "Gaming", "Weltraumtourismus" und "Cheeseburger" auf dem Programm stehen. Bereits eine Woche später starten sechs weitere Folgen, die Themen sind dann "Tod", "Mode", "Hochhäuser", "Sport", "Gesundheit" und "Kopfhörer".