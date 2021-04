Black Widow - Neuer Trailer stimmt auf das Marvel-Abenteuer ein

Videos automatisch starten

Erst kürzlich musste Black Widow, der nächste Film im Marvel Cinematic Universum, ein weiteres Mal verschoben werden. Dieses Mal musste der Film vom Mai in den Juli ausweichen. Ein neuer Trailer soll Fans von Natasha Romanoff alias Black Widow bei Laune halten. Wie erwartet, zeigt das Video viele neue Szenen aus dem Action-Blockbuster.



In Black Widow darf Scarlett Johansson noch einmal in die Rolle der titelgebenden Spionin schlüpfen, die nun auch ihr eigenes Soloabenteuer erlebt, bevor sie später zu den Avengers hinzustößt. Diese muss sich nicht nur den Problemen ihrer eigenen Vergangenheit stellen, sondern bekommt es in Gestalt des Taskmasters zudem mit einem höchst gefährlichen Ge­gen­spie­ler zu tun.



Black Widow startet am 8. Juli 2021 in den deutschen Kinos, sofern dies die dann geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlauben. Einen Tag später, also am 9. Juli, kann der Film außerdem bei Disney+ abgerufen werden. Dort ist dann allerdings ein VIP-Zugang erforderlich.