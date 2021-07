Netflix, Disney+ & Prime Video: Die neuen Filme und Serien der Woche

Mit mehr als 45 Filmen und Serien können sich die Neustarts von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche sehen lassen. Zu den Streaming-Highlights gehören Marvel's Black Widow, Hot Shots, Biohackers und Resident Evil. Unsere Übersicht zeigt euch alle Termine.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 27)

I Think You Should Leave with Tim Robinson: Staffel 2 ab 6. Juli

Guerra de vecinos ab 7. Juli

Major Grom: Der Pestdoktor ab 7. Juli

Cat People ab 7. Juli

Hunde: Staffel 2 ab 7. Juli

Elize Matsunaga: Es war einmal Mord ab 8. Juli

Resident Evil: Infinite Darkness ab 8. Juli

Biohackers: Staffel 2 ab 9. Juli

Atypical: Staffel 4 ab 9. Juli

Virgin River: Staffel 3 ab 9. Juli

Die Köchin von Castamar ab 9. Juli

Im Sumpf ab 9. Juli

Fear Street - Teil 2: 1978 ab 9. Juli

Der letzte Sommer ab 9. Juli

Wie ich ein Superheld wurde ab 9. Juli

Lee Su-geun: The Sense Coach ab 9. Juli

How to Become a Tyrant ab 9. Juli

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 27)

American Housewife - Staffel 1-3 ab 5. Juli

Rogue Hunter ab 5. Juli

The Cave ab 5. Juli

Geostorm ab 6. Juli

The Green Inferno ab 6. Juli

What Keeps You Alive ab 7. Juli

Future World ab 7. Juli

Message Man ab 7. Juli

T-34: das Duell ab 7. Juli

Sommer 1943 - Das Ende der Unschuld ab 7. Juli

Lucky Number Slevin ab 7. Juli

Es ist zu deinem Besten ab 8. Juli

For Love Of The Game ab 8. Juli

Luxe Listings Sydney - Staffel 1 ab 9. Juli

Ein Schatz zum Verlieben ab 9. Juli

The Resident ab 9. Juli

Mapplethorpe ab 10. Juli

Frau Müller muss weg! ab 10. Juli

Der geheime Garten ab 11. Juli

Dunkirk ab 11. Juli

Ratchet & Clank ab 11. Juli

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 27)

Black Widow (mit VIP-Zugang) ab 9. Juli

Drugs Inc: Drogen im Visier (National Geographic) ab 9. Juli

Hot Shots! - Die Mutter aller Filme! ab 9. Juli

Hot Shots! Der 2. Versuch ab 9. Juli

Little Big Men (ESPN) ab 9. Juli

Power Rangers - Der Film ab 9. Juli

The Day the Series Stopped (ESPN) ab 9. Juli

What Carter lost (ESPN) ab 9. Juli

Obwohl Netflix und Amazon dem Micky-Maus-Konzern zahlentechnisch überlegen sind, dürfte Disney+ mit dem Auftakt der vierten Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am 9. Juli 2021 startet hier der Action-Film Black Widow mit Scarlett Johansson, der sich zwar hinter einer zusätzlichen 22-Euro-Paywall (VIP-Zugang) versteckt, jedoch vielen Marvel-Fans das Geld wert sein dürfte. Abseits davon zeigt Disney+ und sein Star-Channel Die Mutter aller Filme - Hot Shots - und die Power Rangers.Netflix schickt hingegen Hunde, Atypical und Virgin River in neue Staffeln und auch die deutsche Serie Biohackers geht mit frischen Folgen an den Start. Freunde des Horror-Genres können sich zudem auf den zweiten Teil von Fear Street freuen oder den Original-Anime Resident Evil: Infinite Darkness streamen. Abschließend setzt Amazon Prime Video in dieser Woche vorrangig auf zeitexklusive, bekannte Lizenztitel. Dazu gehören unter anderem Blockbuster wie Geostorm, Lucky Number Slevin, Dunkirk und Ratchet & Clank.