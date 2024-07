Prime Day: Bis zu 30% Rabatt auf Laifen Haartrockner & Zahnbürsten

Ihr sucht zum Amazon Prime Day 2024 einen hoch­wertigen, aber günstigen Haartrockner oder einer elek­tri­schen Zahn­bürs­te? Dann solltet ihr jetzt einen Blick auf die stark re­du­zier­ten Pro­dukte von Laifen werfen, die wir euch wärms­tens empfehlen können.

Anzeige

Laifen

"Der beste Preis ist garantiert"

Laifen Swift: Der kraftvolle und leise Haartrockner

Laifen Swift Haartrockner Für 90,99 Euro zum Prime Day

Zum Angebot

Laifen Wave: Die innovative elektrische Zahnbürste

Laifen Wave Zahnbürste Für 68 Euro zum Prime Day

Zum Angebot

Laifen Wave Zahnbürste Für 66,39 Euro bei Amazon

Zum Angebot

Kennt ihr schon Laifen ? Das 2019 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine Hygiene- und Haushaltsgeräte, insbesondere für seine smarten, stilvollen sowie leistungsstarken, portablen Haartrockner und elektrischen Zahnbürsten . Mittlerweile sind die Produkte des aufstrebenden Unternehmens in mehr als zehn Millionen Haushalten weltweit im Einsatz.Und wie es der Juli mit sich bringt, zeigt sich Laifen heute von seiner spendablen Seite, mit den exklusiven Prime Day Deals . Bis zu 35 Prozent Rabatt erhaltet ihr ab sofort auf die beliebtesten Produkte und Bundles des Herstellers. Dabei lohnt es sich, schnell zu sein, denn die Angebote gelten nur für kurze Zeit.Der Kauf im Laifen Online-Shop bringt viele Vorteile mit sich, wie etwa eine kostenlose Lieferung, zwei Jahre Herstellergarantie und natürlich eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, wenn man nicht zu 100 Prozent zufrieden ist.Der Laifen Swift gehört zu den beliebtesten Haartrocknern im Sortiment des Herstellers. Er trocknet das Haar effizienter und schneller als ein herkömmlicher Föhn, was vor allem dem innovativen, bürstenlosen Motor zu verdanken ist. Gleichzeitig sorgt der Laifen Swift mit seiner Negativ-Ionen-Technologie für mehr Glanz und die Bekämpfung von Frizz. Wild abstehende und widerspenstige Haare werden so perfekt gebändigt.Trotz der hohen Leistung ist es dem Hersteller gelungen, die Lautstärke des Laifen Swift Haartrockners zu optimieren. Selbst auf der höchsten Stufe werden nur 59 Dezibel erreicht. Dafür sorgen unter anderem eine perfekt abgestimmte Luftführung, geschickt platzierte Lufteinlässe und ein intelligenter Thermosensor zur Temperaturüberwachung. Und das sieht man auch, denn der Laifen Swift zeigt die gewählte Trockenstufe mit einem stylischen 3-farbigen LED-Ring an.Mit der Laifen Wave hat der Hersteller die weltweit erste elektrische Zahnbürste im Sortiment, die Oszillation (60 Grad) und Vibration (66.000 Schwingungen pro Minute) für eine hocheffiziente und gründliche Zahn- und Mundreinigung kombiniert. Perfekt abgestimmt auf die von Zahnärzten empfohlene Bass-Putzmethode mit kreisenden Bewegungen und gründlicher Reinigung von Zahnfleisch und Zahnzwischenräumen.Die Laifen Wave überzeugt aber nicht nur durch ihre innovative Putztechnik, sondern auch durch ihr stylisches Design und ihre umfangreichen Funktionen. Die elektrische Zahnbürste ist wahlweise in klassischem Weiß oder mit einem Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl erhältlich. Über eine passende App kann die Laifen Wave zudem personalisiert werden: Geschwindigkeit, Kraft, Umdrehungen - alles lässt sich selbst bestimmen. Und am Ende wurde sie sogar vom TÜV Rheinland zertifiziert.