3er-Set: AVM Fritz!DECT 301 Thermostat bei Media Markt zum Tiefpreis

Bei Media Markt sinkt der Preis für das Fritz!DECT 301. Das smarte Heizkörperthermostat von AVM ist jetzt im 3er-Set für nur 119 Euro zu haben. Pro Gerät werden im Online-Shop somit weniger als 40 Euro fällig. Ein toller Deal zur Erweiterung des FritzBox-Smart-Home.

Drei Thermostate mit Bundle-Rabatt

3x AVM Fritz!DECT 301 Jetzt für 119 Euro bei Media Markt

AVM FRITZ!DECT 302 Jetzt für 52,99 Euro bei Saturn

Nachdem Media Markt und Saturn in den letzten Wochen die Einzelpreise für die Fritz-Thermostate reduziert haben, feiert nun der Bundle-Sparpreis sein Come­back. Auf der Produktseite des AVM Fritz!DECT 301 werden euch au­to­ma­tisch drei Geräte zum Preis von 119 Euro angeboten und auf Knopfdruck in den Wa­ren­korb gelegt. Das Fritz!DECT 302 hingegen bleibt einzeln günstig.Bei den Modellen AVM Fritz!Dect 302 und Fritz!Dect 301 handelt es sich um intelligente Heizkörperthermostate, die mit nahezu allen Ventilen kompatibel sind und für eine Smart-Home-Integration lediglich eine kompatible FritzBox benötigen. Die Steuerung erfolgt wahlweise über den Router, die kostenlosen AVM-Apps für Smartphones oder aber direkt am Thermostat.Gerade im Winter helfen die smarten Thermostate von AVM dabei, Energie zu sparen (ca. 10 Prozent). Vorrangig sorgen sie allerdings für mehr Komfort im Smart Home , da Automatisierungen bzw. Zeitpläne dabei unterstützen, das Heizen der eigenen vier Wände sich selbst zu überlassen. Das AVM Fritz!Dect 302 und Fritz!Dect 301 nutzt dabei die DECT-ULE-Technologie der FritzBox.Zu den weiteren Funktionen in Verbindung zwischen den Heizkörperthermostaten und der FritzOS-Software der FritzBox gehören unter anderem eine Ur­laubs­schal­tung, die konfigurierbare Fenster-offen-Erkennung, Kalkschutz- sowie Frost­schutz-Au­to­ma­tik und die Integration in Smart-Home-Gruppen bzw. -Räume. Dabei ist die Konfiguration und Bedienung auch für Einsteiger verständlich.