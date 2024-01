Die neuen Xiaomi Redmi Note 13-Familie ist ab sofort bei Media Markt erhältlich. Bereits ab 299 Euro werden die Android-Handys verkauft, die mit OLED-Displays, 200-Megapixel-Kameras und 120-Watt-Ladung über­zeugen. Und das Beste: Es gibt Gratis-Geschenke dazu.

Anzeige

Xiaomi

Die neuen Xiaomi-Smartphones sind da

Xiaomi Redmi Note 13 5G: Das Günstige

Xiaomi das Redmi Note 13 5G Jetzt für 299,90 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Der Midranger

Xiaomi das Redmi Note 13 Pro 5G Jetzt für 379,90 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G: Das Flaggschiff

Xiaomi das Redmi Note 13 Pro+ 5G Jetzt für 499,90 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Xiaomi ist bekannt für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Smartphones, so auch das der neuen Redmi Note 13-Reihe. Früher als erwartet gehen die neuen Geräte nun bei Media Markt in den Verkauf und werden ab Lager sofort ausgeliefert - auch eine Abholung ist möglich. Preislich startet man bei 299,90 Euro und sogar das Top-Modell liegt unter der 500-Euro-Marke. Alle Modelle setzen auf OLED-Displays mit 120 Hz, zeitgemäße Auflösungen und MIUI 14 auf Basis von Google Android 13. Zudem sorgen Achtkern-Chips von Qualcomm und MediaTek für eine hohe Leistung, während Kameras mit bis zu 200 Megapixeln sowie langlebige Akkus mit 120-Watt-HyperCharge als Alleinstellungsmerkmale gelten.Wer sich für das Xiaomi Redmi Note 13 entscheidet, erhält von Media Markt jetzt das Xiaomi Smart Band 8 gratis dazu. Soll es hingegen das Redmi Note 13 Pro+ sein, sind die Truly-Wireless-Kopfhörer Xiaomi Redmi Buds 5 Pro inklusive.Für Einsteiger bietet Xiaomi das Redmi Note 13 5G zum Preis von nur 299,90 Euro an. Trotz des geringen Preises kommt ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz und 2400 x 1080 Pixeln zum Einsatz, angetrieben von einem MediaTek Dimensity 6080 mit acht Rechenkernen und bis zu 2,4 GHz Taktrate. Ebenso sind 8 GB RAM an Bord, die Möglichkeit den Speicher per MicroSD-Karte zu erweitern und natürlich eine Triple-Kamera mit bis zu 108 Megapixel.Die goldene Mitte trifft Xiaomi mit dem Redmi Note 13 Pro 5G für knapp unter 400 Euro. Mit diesem Mittelklasse-Smartphone steigert man die Leistung dank eines Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2-Chips und einer Erhöhung der Auflösung auf 2712 x 1220 Pixel. Außerdem bietet die Triple-Kamera an der Rückseite hier 200 Megapixel und das Schnellladen des 5100-mAh-Akkus ist bereits mit bis zu 67 Watt per USB-C möglich.Beim Top-Modell Redmi Note 13 Pro+ 5G setzt Xiaomi auf den MediaTek Di­men­si­ty 7200 Ultra-Prozessor mit 2,8 GHz und erhöht die interne Spei­cher­ka­pa­zi­tät auf 512 GB sowie 12 GB RAM. Die Auflösung des 120-Hz-OLED-Display bleibt mit 2712 x 1220 Pixeln erhalten, ebenso wie drei Kamera­sensoren mit bis zu 200 Me­ga­pi­xeln. Das Gehäuse ist nach IP68 staub- und wasserdicht, der Bildschirm leicht gekrümmt (Curved) und das Aufladen mit bis zu 120 Watt pfeilschnell.