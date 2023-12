Samsung Galaxy S23 FE: Jetzt bei Media Markt mit Gratis-Buds sichern

Das Samsung Galaxy S23 FE feiert bei Media Markt seine Premiere. Dabei zeigt sich das neue "Fan Edition"-Smartphone mit großem 6,4-Zoll-Display samt 120 Hz, einer 50-MP-Kamera und in neuen Farben. Und gratis obendrauf legt der Händler die Galaxy Buds FE.

Verkaufsstart mit netten Geschenken

"Zeitlos über Generationen hinweg"

Noch vor Weihnachten starten Samsung und Media Markt mit dem Verkauf des neuen Galaxy S23 FE . Die "Fan Edition" orientiert sich am zeitlosen Design der S-Serie und erbt die Pluspunkte seiner großen und kleinen Geschwister - Lang­le­big­keit, Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit. Das heißt für euch: stabiles Alu-Gehäuse, lange Akkulaufzeiten, hohe Performance und viele Software-Features.Wer sich bis zum 20. Dezember für das Samsung Galaxy S23 FE entscheidet, erhält neun Monate Disney+ gratis. Außerdem könnt ihr euch beim Kauf bis zu 4. Januar die Truly-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds FE ebenfalls kostenlos zum Smartphone sichern.Optisch orientiert sich das Samsung Galaxy S23 FE am kultigen Design der S23-Familie mit einer Kombination aus Corning Gorilla Glass 5 und einem stabilen Aluminiumrahmen. Dabei kommt das Smartphone wahlweise in den klassischen Farben Schwarz und Weiß als auch im farbenfrohen aber dezenten Minzgrün und Lila. Und wie man es von einem modernen Galaxy erwarten kann, ist auch der neue Androide nach IP68 staub- und wassergeschützt.Das Dynamic AMOLED 2X-Display des Samsung Galaxy S23 FE rangiert mit einer Größe von 6,4 Zoll zwischen dem Galaxy S23 und S23+. Die Eckdaten: eine Auf­lösung von 2340 x 1080 Pixel (FHD+) und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz bei einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1450 Nits.Unter der Haube setzt Samsung auf den leistungsstarken Exynos 2200 Octa-Core-Chip mit bis zu 2,8 GHz und 8 GB RAM. Genug Power also für alle Apps und Spiele. Beim internen Speicher habt ihr die Wahl zwischen 128 GB oder 256 GB Besonders stolz ist Samsung auf die Kameras des neuen Galaxy S23 FE . Diese bestehen neben der 10-MP-Selfiecam an der Front aus drei Kameras mit bis zu 50 Megapixel an der Rückseite inkl. (Ultra)-Weitwinkel und einem Teleobjektiv mit 3x-Zoom. Die Triple-Kamera punktet vor allem bei Low-Light- und Nachtaufnahmen und mit tollen Remastering-Funktionen der Kamera-Software.Damit ihr mit dieser kreativen Power gut über den Tag kommt, verbaut Samsung eine 4500-mAh-Batterie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden bei der Video- und sogar bis zu 69 Stunden bei reiner Musikwiedergabe. Und falls euch doch mal der Saft ausgeht, steht schnelles Laden mit 25 Watt via USB-C oder 15 Watt bei Wireless-Charging bereit.