"Alien-Kugeln" sind Beweis für Technik-Zivilisation - aber auf der Erde

Der Harvard-Forscher Avi Loeb hat einmal mehr zu schnell auf den au­ßer­irdischen Ursprung einer Materialprobe spekuliert. Genauere Un­ter­su­chun­gen durch unbefangene Wissenschaftler haben jetzt gezeigt, dass die seltsame Metalllegierung eine profane irdische Quelle hat.

Profane Kohleasche

Loeb gibt sich nicht geschlagen

Zusammenfassung Avi Loeb spekulierte über außerirdischen Ursprung

Metalllegierung ist doch irdisch

Kugeln vom Meeresboden nicht von Meteoriten

Gallardo: Kugeln sind Verbrennungsreste von Kohle

Loeb fordert Peer-Review für Gallardos Analyse

Loeb: Keine Kohlenutzung in Fundregion

Kügelchen könnten von Dampfschiff-Asche stammen

Loeb hatte vor einigen Jahren nach einem Meteoriten gesucht, der vor Papua-Neuguinea ins Meer gestürzt war. Dabei fand er in Proben des Meeresbodens kleine Metallkugeln. Diese wiesen aus seiner Sicht eine Zusammensetzung auf, die man von natürlichen Funden bisher nicht kannte - auch nicht von Meteoriten. Daraufhin wurde spekuliert, dass es sich um eine Legierung handeln könnte, die irgendwann von einer außerirdischen Zivilisation auf die Reise geschickt wurde und nun auf der Erde einschlug.Dem widersprachen nun aber Forscher um Patricio Gallardo von der University of Chicago. Diese identifizierten die Art der Zusammensetzung schlicht als profanen Überrest der Verbrennung von Kohle, berichtet das US-Magazin Business Insider . Laut der chemischen Datenbank COALQUAL sind entsprechende Legierungen aus Eisen, Nickel und anderen Metallen häufig in Kohleasche zu finden."Den Ursprung in einem Meteoriten können wir nicht bestätigen", teilten die Wissenschaftler mit. Auch ein Astrophysiker vom NASA Ames Center, Caleb Sharf, erklärte daraufhin: "Sie haben also durchaus Belege für eine technische Zivilisation gefunden - aber einfach hier auf der Erde."Loeb hingegen will sich keineswegs geschlagen geben. Er verwies darauf, dass die Analyse Gallardos bislang nicht durch einen Peer-Review-Prozess bestätigt wurde. Außerdem stütze sich die Kohle-Theorie nur auf einige Elemente, während nicht berücksichtigt wurde, dass sein Team Dutzende Elemente in den Proben nachgewiesen habe.Loeb verwies außerdem auf einen Kollegen der Technischen Universität Papua-Neuguinea. Demzufolge gab es in der fraglichen Region keine nennenswerte Kohlenutzung, durch die entsprechende Mineralien auf den Meeresboden gelangt sein könnten. Es ist aber eben auch denkbar, dass die Kügelchen dort schon länger liegen und vor vielen Jahren von den damals häufigeren Dampfschiffen im Zuge der Entsorgung von Asche verklappt wurden.