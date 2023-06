Fritz!Repeater 1200 AX mit Wi-Fi 6 jetzt bei Media Markt für 67 Euro

Der AVM Fritz!Repeater 1200 AX geht aktuell für nur 67 Euro über die virtuelle Ladentheke von Media Markt. Mit Wi-Fi 6, Mesh-Technik und Übertragungsraten von bis zu 3000 MBit/s gehört er zu den FritzBox-Repeatern mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bringt man die versandkostenfreie Lieferung von Media Markt ins Spiel, punktet der Online-Shop mit dem aktuell Bestpreis für AVMs Repeater-Bestseller . Gegenüber anderen Händlern kann man so noch ein paar Euro mehr sparen.Der AVM Fritz!Repeater 1200 AX ist ein WLAN-Verstärker, der den Wi-Fi 6-Standard unterstützt und Wi-Fi in jede Ecke des Hauses bringt. Mit einem kompakten Design, das nicht viel größer ist als eine Standardsteckdose, ist dieser Repeater mit dem neuesten AVM-Prozessor und innovativer Mesh-Technologie ausgestattet, was ihn zu einer leistungsstarken Lösung für High-Range-Wi-Fi macht.Mit jeweils zwei Antennen für die 2,4- und 5-GHz-Bänder erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s. Diese hohen Wi-Fi-Datenraten werden durch die Unterstützung von WLAN-ax ermöglicht, was auch eine verbesserte Verteilung der verfügbaren Bandbreite bedeutet. So profitieren sogar ältere Smartphones und Notebooks von der Leistung des Wi-Fi 6 Repeaters.Der FRITZ!Repeater 1200 AX verbindet sich auf Knopfdruck mit der FRITZ!Box und stellt ein stabiles und nahtloses Wi-Fi-Netzwerk her. Benutzer können ihr Heimnetzwerk schnell und einfach erweitern , ohne Einstellungen anpassen zu müssen. Dank des Mesh-Netzwerks verbinden sich mobile Geräte immer mit dem FRITZ!-Produkt, das die beste Wi-Fi-Verbindung am jeweiligen Standort im Haus bietet.Der WLAN-Verstärker ist zudem mit einem Gigabit-LAN-Anschluss ausgestattet, der eine Kabelverbindung oder die Verbindung von netzwerkfähigen Geräten wie Computern, Smart-TVs oder Spielkonsolen ermöglicht. Er kann mit jeder FRITZ!Box und anderen Routern im digitalen Heim verwendet werden und ermöglicht den Zugang zum Internet sowie das Streaming, Arbeiten von zu Hause aus und vieles mehr in jedem Raum. Gleichzeitig bleibt der Mesh Wi-Fi Repeater energiesparend, sowohl im Betrieb als auch im Standby-Modus.