Ohne Sky-Abo: Mit CyberGhost VPN die Formel 1 günstig streamen

Wer das prestigeträchtige Formel-1-Rennen in Monte Carlo in vollen Zügen genießen möchte, der muss kein teures Sky-Abonnement abschließen. Mit der Hilfe von CyberGhost VPN streamt ihr den Großen Preis von Monaco samt Training und Qualifikation günstiger denn je.

CyberGhost VPN für mtl. 2,51 Euro Jetzt 82 Prozent Rabatt sichern!

Zum Angebot

Der VPN-Anbieter Nr. 1: So vielseitig ist CyberGhost VPN

Schon gewusst? Mit CyberGhost VPN verschafft ihr euch frühzeitigen Zugang zu Googles neuem KI-Chatbot "Bard". Wählt dafür einfach einen VPN-Server in Großbritannien oder den USA und legt direkt los. Jetzt CyberGhost VPN bestellen! Mit CyberGhost VPN verschafft ihr euch frühzeitigen Zugang zu Googles neuem KI-Chatbot "Bard". Wählt dafür einfach einen VPN-Server in Großbritannien oder den USA und legt direkt los.

Mehr als 9000 VPN-Server weltweit

256 Bit AES-Verschlüsselung

Schutz vor DNS- und IP-Leaks

OpenVPN-, IKEv2- und WireGuard-Protokoll

Unabhängig geprüfte, strikte No-Logs-Richtlinien

Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

Apps für Windows, MacOS, Linux, Android, iOS & Co.

Ein Abonnement bestellen, auf sieben Geräten nutzen

24/7: "Rund um die Uhr"-Support auf Deutsch

Auf Nummer sicher: 45 Tage Geld-zurück-Garantie

Toller Deal: CyberGhost VPN jetzt mit 82% Rabatt sichern

CyberGhost VPN für mtl. 2,51 Euro Jetzt 82 Prozent Rabatt sichern!

Zum Angebot

Cyberghost

Echte Formel-1-Fans freuen sich nicht nur auf das Rennen, sondern verfolgen mit Spannung auch die Trainingssession und die Qualifikation im Vorfeld. Das komplette Rennwochenende im fürstlichen Stadtstaat empfängt man in Deutschland allerdings nur mit einem teuren Abo des Pay-TV-Senders Sky. Falsch! Mit CyberGhost VPN , dem führenden Virtual Private Network mit über 38 Millionen zufriedenen Kunden, könnt ihr Ländergrenzen (Geoblocking) auf Knopfdruck überwinden und euch bei unseren Nachbarn aus Österreich einklinken.Sichert euch CyberGhost VPN für nur 2,51 Euro (inkl. MwSt.) pro Monat, ladet die passenden Apps auf eure PCs, Smartphones, Tablets oder Smart-TVs und wählt einen der vielen Streaming-optimierten Server in Österreich aus. Mit nur einem Klick erhaltet ihr so Zugriff auf die Formel-1-Livestreams von ServusTV sowie ORF und könnt nicht nur den Monaco-GP ohne Sky-Abo streamen, sondern die komplette F1-Weltmeisterschaft.CyberGhost VPN eignet sich natürlich nicht nur für das problemlose Umgehen von nervigen Ländersperren für Formel 1, Netflix, Hulu und Co. Im Mittelpunkt steht vor allem das sichere und anonyme Surfen im Internet . Durch das Verstecken der eigenen IP-Adresse könnt ihr eure Privatsphäre schützen und verhindern, Kriminellen und Datensammlern ins Netz zu gehen. Ebenso sichert man sich in öffentlichen WLAN-Netzwerken auf Knopfdruck gegen Angreifer, die versuchen Schadsoftware (Malware) auf euren Endgeräten unterzubringen oder euch mit DDoS-Attacken zu belästigen.Dank strikter No-Logs-Richtlinien kann nicht einmal CyberGhost VPN euren Weg im Netz verfolgen. Und dieser scheint durch das Virtual Private Network schier grenzenlos. Für monatlich nur 2,51 Euro erhaltet ihr Zugriff auf über 9000 RAM-only-Server in 91 Ländern, die über eine bestmögliche 256 Bit AES-Verschlüsselung verfügen. Doch damit noch nicht genug. CyberGhost VPN nutzt bekannte und bewährte VPN-Protokolle wie WireGuard, OpenVPN oder IKEv2. Und das Beste: Es gibt kein Limit. Begrenzungen von Datenvolumen oder Geschwindigkeit sucht ihr vergebens - ihr erhaltet immer das Maximum.Maximale Sicherheit, schnelle Server und ein guter Preis sind natürlich nicht alles. Deshalb bietet euch CyberGhost VPN zwei weitere wichtige Pluspunkte - Kompatibilität und eine hohe Geräteanzahl. Von Windows, MacOS und Linux über iOS und Android bis hin zu Apple TV, Fire TV, Chrome und Firefox sind die Apps von CyberGhost VPN auf nahezu allen Betriebssystemen verfügbar. Und damit ihr das Virtual Private Network in vollem Umfang nutzen könnt, dürft ihr mit nur einem Abo direkt bis zu sieben Geräte absichern - egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Konsole.Für kurze Zeit bietet euch CyberGhost VPN einen vergünstigten Zugang für den Zeitraum von zwei Jahren an. On top erhaltet ihr drei Monate kostenlos und könnt somit insgesamt 27 Monate zu einem effektiven Monatspreis von nur 2,51 Euro alle Vorzüge des fortschrittlichen Virtual-Private-Networks nutzen. Für insgesamt 67,79 Euro (inkl. MwSt.) plant ihr somit unter anderem nicht nur diese, sondern auch die komplette nächste Formel-1-Saison ein. Günstiger und vielseitiger als jedes Sky-Abo.