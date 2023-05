Media Markt: Samsung-Smartphone mit 50 MP jetzt für nur 145 Euro

Das beliebte Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy A13 5G wird von Media Markt jetzt zum Bestpreis von nur 145 Euro verkauft. Mit dabei: 6,5-Zoll-Display, Octa-Core-Chip, 50-Megapixel-Kamera und ein erweiterbarer 64-GB-Speicher. Ein toller Deal für Schnäppchen-Jäger.

Im Preisvergleich überzeugt der Online-Shop von Media Markt mit dem aktuell besten Preis. Andere Händler sind beinahe 30 Euro teurer. Für nur 145 Euro können Einsteiger hier kaum etwas falsch machen.Das Samsung Galaxy A13 5G ist ein junges Mitglied der erfolgreichen Galaxy A-Serie von Samsung, das sich durch erschwingliche Preise und bemerkenswerte Funktionen auszeichnet. Das Gerät wurde im Herbst 2022 auf den Markt gebracht und ist eines der kostengünstigsten 5G-Smartphones des Herstellers.Es ist mit einem Octa-Core-Prozessor ausgestattet, der mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher (erweiterbar auf bis zu 1 TB) gepaart ist. Das A13 5G bietet ein 6,5-Zoll-Infinity-V-Display mit einer 720p-Auflösung, das für den Alltag und in Anbetracht des Preises mehr als ausreicht. Die Energieversorgung erfolgt über einen 5.000-mAh-Akku, der schnelles Laden mit bis zu 15 Watt unterstützt.Die Kameraausstattung des Samsung Galaxy A13 5G ist ebenfalls beeindruckend, da es über eine vielseitige Dreifach-Kameraeinheit auf der Rückseite verfügt, die von einem 50-Megapixel-Hauptobjektiv angeführt wird. Die restlichen zwei Objektive sind ein 2-Megapixel-Makroobjektiv und ein 2-Megapixel-Tiefensensor. Die Frontkamera bietet eine solide 5-Megapixel-Auflösung für Selfies und Videotelefonie.Zusätzlich unterstützt das A13 5G diverse Funktionen wie Samsung Knox, den Fingerabdrucksensor an der Seite, Gesichtserkennung und Dolby Atmos-Unterstützung. Das Gerät läuft auf One UI 4.1, basierend auf Android 12.