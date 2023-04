JBL Quantum 910: Gaming-Headset der Extraklasse zum Bestpreis

JBL überzeugt nicht nur mit kraftvollen Bluetooth-Lautsprechern, Kopfhörern und sportlichen In-Ears, auch im Segment der Gaming-Headsets hat der Hersteller erfolgreich Fuß gefasst. Unter anderem mit dem kabellosen JBL Quantum 910 Wireless im Online-Shop von Saturn.

Das JBL Quantum 910 Wireless gehört zu den Flaggschiffen im Gaming-Bereich, das jetzt zum aktuellen Bestpreis von nur noch 189 Euro verkauft wird. Dabei überzeugt das Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), dualer Verbindung via WLAN und Bluetooth, separaten Soundkarten für Chat- und Game-Audio, 3D-Sound und einem klaren Mikrofon.Quantum steckt in der Gaming-DNA von JBL und zeigt sich in diesem Spitzenmodell von seiner besten Seite. Angefangen beim Hi-Res-zertifizierten Quantum-Sound. Dabei werden die 50-mm-Neodym-Treiber des JBL Quantum 910 Wireless speziell für Spiele abgestimmt, um inklusive 3D-Sound und DTS:X eine realistische Soundlandschaft zu schaffen. Das integrierte Head-Tracking sorgt zudem dafür, dass Geräusche präzise geortet werden können - egal ob die Schritte von Gegnern, raschelnde Bäume in Rätseln oder Verfolger in Rennspielen.Um sich uneingeschränkt auf das Spiel konzentrieren zu können, ermöglicht euch das JBL Quantum 910 Wireless Umgebungsgeräusche via aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) auszublenden. Gleichzeitig bleibt ihr kommunikativ, dank der dualen, kabellosen Kommunikation. Per USB-WLAN-Dongle verbindet sich das Headset mit eurem PC, per Bluetooth gleichzeitig mit eurem Smartphone. Gaming, Telefonate, Musik oder alles parallel? Ihr entscheidet.Die Akkulaufzeit des JBL Quantum 910 Wireless beträgt stolze 39 Stunden. Und sollte euch trotzdem der Saft ausgehen, kann das Headset auch während des Spielens geladen werden. Zudem könnt ihr euch auf ein aufklappbares, unidirektionales Boom-Mikrofon mit Echo- und Geräuschunterdrückung und separate Soundkarten für Spielsound und Stimmen in Chat-Programmen wie Discord oder Teamspeak freuen. Über einen integrierten Regler bestimmt ihr selbst die Balance zwischen den Kanälen.Abschließend überzeugt das JBL Quantum 910 Wireless mit Komfort und Vielseitigkeit. Das beliebte Gaming-Headset verfügt über einen strapazierfähigen Kopfbügel und hochwertige, mit Leder ummantelte Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff. Stabilität und Tragekomfort gehen somit Hand in Hand. Und dabei ist es ganz egal, mit welchem System ihr verbunden seid. JBLs Flaggschiff ist sowohl mit Windows-PCs als auch mit der Nintendo Switch, Xbox Series X, PlayStation 5 und mit VR-Headsets kompatibel.