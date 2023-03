Premium-Tastatur: Logitech MX Keys Plus bei Media Markt für 75 Euro

Bei Media Markt erhaltet ihr jetzt die beliebte Logitech MX Keys Plus zum Sparpreis von nur noch 74,99 Euro. Die kabellose Tastatur bietet in ihrer Plus-Version eine Handballenauflage, beleuchtete Tasten, eine vielseitige Programmierbarkeit und 10 Tage Akkulaufzeit.

Logitech MX Keys Plus Jetzt für 74,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zur Logitech MX Keys Plus Tastatur bei Media Markt

Logitech MX Keys Plus Jetzt für 74,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Logitech

Im Vergleich mit anderen Online-Shops erreicht Media Markt mit seinem Osterangebot einen neuen Bestpreis für die Logitech MX Keys Plus . Ein tolles Angebot, das auch von einschlägigen Deals-Communities gefeiert wird. Die Lieferung erfolgt wie üblich versandkostenfrei.Die Logitech MX Keys Plus ist eine fortschrittliche kabellose Tastatur, die für Produktivität und ergonomischen Komfort entwickelt wurde. Die Tastatur ist bekannt für ihre beleuchteten, konkaven Tasten, die ein angenehmes Tippgefühl bieten. Die MX Keys Plus verfügt über eine intelligente Hintergrundbeleuchtung, die sich automatisch an die Lichtverhältnisse im Raum anpasst und die Tastenbeleuchtung ein- oder ausschaltet, je nachdem, ob Ihre Hände sich der Tastatur nähern oder entfernen. Die MX Keys Plus ist zudem mit der Logitech Flow-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, nahtlos zwischen mehreren Geräten und Betriebssystemen zu wechseln, und sie ist sowohl mit Windows als auch mit macOS kompatibel.Ein weiteres Merkmal der MX Keys Plus ist die andockbare Handballenauflage, die den Komfort und die Handgelenksunterstützung während langer Arbeitssessions erhöht. Die Tastatur bietet auch eine Vielzahl von benutzerdefinierten Funktionen, wie programmierbare Tasten und mehrere Verbindungsoptionen, darunter Bluetooth und Unifying-Technologie, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Die MX Keys Plus wird mit der Logitech Options-Software betrieben, die es Benutzern ermöglicht, die Tastatur an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Zudem ist sie für ihre Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit bekannt und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen mit eingeschaltetem Licht und bis zu 5 Monaten im Energiesparmodus.