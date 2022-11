Ära am Ende: Telekom deaktiviert die letzten Münzfernsprecher

Die Telekom hatte schon vor einiger Zeit angekündigt, dass man nach und nach alle noch verbliebenen Telefonzellen abschalten wird. Nun ist der erste Schritt diesbezüglich getan, die Telekom hat alle Münzfernsprecher deaktiviert.

Einfachere Verfügbarkeit von Mobilfunk

Das meldet die Tagesschau . Die Telekom hat demnach seit Kurzem damit begonnen, die Möglichkeit zu sperren, an den noch verbliebenen öffentlichen Fernsprechern mit Bargeld zu zahlen. Bisher gab es die Möglichkeit, mit Münzgeld zu zahlen, doch das wird nun bald der Vergangenheit angehören.Das ist nur der erste Schritt. Ende Januar wird als nächster Schritt dann die Zahlungsfunktion mittels der Telefonkarte eingestellt.Schon vor ein paar Wochen hatte die Telekom angekündigt , den letzten Telefonhäuschen und den Telefonsäulen an den Kragen zu wollen. Beide Systeme seien laut Telekom nicht zeitgemäß. Sie verbrauchen zu viel Energie, und sind, obwohl sie kaum noch genutzt werden, echte Stromfresser . "Im Schnitt sind es zwischen 500 und 1250 Kilowattstunden im Jahr", erklärte ein Telekomsprecher jetzt.Schon seit Jahren ist die Nutzung der öffentlichen Fernsprecher auf einem niedrigen Niveau, natürlich bedingt durch die immer günstigere Verfügbarkeit von Mobilfunkverträgen.Den öffentlichen Fernsprechern geht es damit jetzt endgültig an den Kragen. Die Zeit der bekannten früher gelben, dann magentafarbenen Telefonhäuschen ist schon länger vorbei. Sie wichen den Telefonsäulen, die offen waren und nur noch an einigen wenigen Plätzen betrieben wurden. Laut der Telekom wird sich der Rückbau noch etwas hinziehen. Vor kurzem waren noch rund 12.000 Telefonzellen bundesweit aktiv. Bis zum Jahr 2025 sollen alle aus den Stadtbildern verschwunden sein. An strategischen Punkten will die Telekom die alten Telefonsäulen dann für Mobilfunk-Smart-Cells nutzen.