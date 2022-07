Netflix, Amazon & Disney+: Alle Film- und Serien-Neustarts der Woche

In dieser Woche starten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 40 Filmen und Serien. Die drei Streaming-Dienste kündigen unter anderem Highlights wie Paper Girls, The Flight Attendant, Uncoupled und Killing Gunther an. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 30

Gabby's Dollhouse: Staffel 5 ab 25. Juli

DI4RIES ab 26. Juli

Streetfood: USA ab 26. Juli

Der meistgehasste Mann im Internet ab 27. Juli

Traumhaus-Makeover: Staffel 3 ab 27. Juli

Car Masters - Von Schrott zu Reichtum: Staffel 4 ab 27. Juli

Rebelde - Jung und rebellisch: Staffel 2 ab 27. Juli

Pipa ab 27. Juli

Haarige Angelegenheiten ab 28. Juli

Oggy und die Kakerlaken: Die nächste Generation ab 28. Juli

Another Self ab 28. Juli

Keep Breathing ab 28. Juli

Purple Hearts ab 29. Juli

The Entitled ab 29. Juli

Fanático ab 29. Juli

Uncoupled ab 29. Juli

Rache ist süß: Das Rebel Cheer Squad ab 29. Juli

The Beauty Queen of Jerusalem: Staffel 2 ab 29. Juli

Detektiv Conan: Zero's Tea Time ab 29. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 30

The Flight Attendant - Staffel 2 ab 29. Juli

Paper Girls - Staffel 1 ab 29. Juli

After The Sunset ab 29. Juli

Killing Gunther ab 30. Juli

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 30

Santa Evita - Staffel 1 ab 26. Juli

Abbott Elementary - Staffel 1 ab 27. Juli

Black-ish - Staffel 7 ab 27. Juli

Bless the Harts - Staffel 2 ab 27. Juli

Mr Inbetween - Staffel 3 ab 27. Juli

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Staffel 3 ab 27. Juli

Light & Magic - Staffel 1 ab 27. Juli

Car S.O.S. - Staffel 8 & 9 ab 27. Juli

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze - Staffel 2 ab 27. Juli

T.O.T.S. - Staffel 2 ab 27. Juli

Bob Ballard: Das Leben eines Entdeckers ab 29. Juli

Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann ab 29. Juli

Johnny English - Jetzt erst recht! ab 29. Juli

Mr. Bean macht Ferien ab 29. Juli

Eine zauberhafte Nanny ab 29. Juli

Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer ab 29. Juli

Plan B ab 29. Juli

In der aktuellen Woche vom 25. bis 31. Juli streamen Netflix-Nutzer unter anderem die neue Dramedy-Serie Uncoupled mit Neil Patrick Harris (u.a. How I Met Your Mother) und die Action-Miniserie Keep Breathing. Abseits davon starten drei interessante Dokumentationen: Streetfood USA, Der meistgehasste Mann im Internet und ein Blick auf die Karriere der kanadischen Pop- und Country-Sängerin Shania Twain. Kinder und Junggebliebene können sich zudem auf Oggy und die Kakerlaken, die Teenie-Serie Di4ries und den Anime Detektiv Conan: Zero's Tea Time freuen.Nach einer kurzen Durststrecke lohnt sich in dieser Woche auch der Blick auf das Programm von Amazon Prime Video . Hier starten unter anderem die zweite Staffel von The Flight Attendant mit Kaley Cuoco und die Premiere von Paper Girls, die nach dem Staffelfinale von Stranger Things 4 den 80er-Jahre-Vibe am Laufen hält. Etwas mehr Action und Witz verspricht zudem Killing Gunther aus dem Jahr 2017 mit Arnold Schwarzenegger, Cobie Smulders und Taran Killam.Abonnenten von Disney+ hingegen erhalten Zugriff auf die ersten Staffeln von Santa Evita, Abbott Elementary und Light & Magic. Gleichzeitig wird man mit neuen Folgen von Black-ish, Mr Inbetween, High School Musical und Bless the Harts versorgt.