Aufgaben-Tools: Todoist erhöht Abo-Preise um bis zu 34 Prozent

Die Abo-Preise die To-Do-Listen-App Todoist werden erhöht. Nutzer müssen sich auf eine Erhöhung von bis zu 34 Prozent einstellen. Betroffen sind sowohl die Gebühren der Pro- als auch Business-Tarife. Bestandskunden können jedoch vorerst durchatmen.

Bestandskunden werden noch nicht zur Kasse gebeten

Todoist

Bereits ab dem 6. Juni 2022 sollen die Preise für die beiden Todoist-Pläne "Pro" und "Business" angehoben werden. Wurden für diese bisher nur 4 Euro respektive 6 Euro pro Monat bzw. Mitarbeiter fällig, liegen die monatlichen Kosten ab Montag bei 5 Euro sowie 8 Euro. Hinzu kommen steigende Kosten für die jährlichen Abonnements, die laut Caschys Blog in Zukunft bei 48 Euro (Pro) und 72 Euro (Business) anstelle der bislang üblichen Gebühren von 36 Euro und 60 Euro liegen sollen.Im schlimmsten Fall müssen Mehrausgaben von bis zu 34 Prozent eingeplant werden. Vorerst soll die Preiserhöhung nur für Neukunden gelten. Bestandskunden mit einem aktiven Abonnement sollen auch weiterhin von den günstigeren Tarifen profitieren, solange die Mitgliedschaft zwischenzeitlich nicht beendet wird. Innerhalb der letzten 15 Jahre wurden die Preise für Premium-Abos bei Todoist bereits zweimal erhöht, die Vorteile für eine kostenlose Nutzung jedoch ebenfalls ausgebaut.Während der "Free"-Tarif auf fünf To-Do-Listen sowie in Hinsicht auf Team-Mitglieder, Datei-Uploads und Co. beschränkt wird, richten sich die kostenpflichtigen Abonnements an Power-User und Geschäftskunden. Diese profitieren von bis zu 500 aktiven Aufgabenlisten pro Mitglied, größeren Datei-Uploads, diversen Filter-Optionen und Funktionen wie Erinnerungen oder automatischen Backups. Die Todoist-App steht unabhängig vom Tarif für Windows MacOS , Linux, iOS und Android sowie als Browser- und Email-Erweiterung zur Verfügung.