WhatsApp: Neue Funktionen für Gruppen, Sprachnachrichten & Co.

Meta arbeitet an einer neuer Funktion für WhatsApp-Gruppen. Aus der jüngsten iOS-Beta des Messengers geht hervor, dass Nutzer zukünftig auch Umfragen erstellen können. Somit müssen Gruppen nicht mehr auf externe Anwendungen, wie zum Beispiel Strawpoll, ausweichen.

Verschlüsselte Umfragen in Gruppen und weitere Funktionen

WhatsApp Desktop - Client für Windows

WhatsApp für Android: APK-Version

Egal ob beruflich im Slack und Microsoft Teams oder privat im Discord, Umfragen und passende "Poll-Bots" gehören zu den beliebtesten Tools, wenn es um die Erweiterung von Messengern geht. WhatsApp springt vergleichsweise spät auf den Zug auf, wie innerhalb der neuen Beta-Version 22.6.0.70 für Apple iOS zu erkennen ist. Dennoch können Gruppen mit einer neuen Umfrage-Funktion rechnen, auch wenn sich diese bis zu einem bisher unbestimmten Termin noch in der Entwicklung befindet."Beachte, dass Umfragen nur in WhatsApp-Gruppen verfügbar sein werden und dass sie Ende-zu-Ende verschlüsselt sind... sogar deine Antworten! Also können nur Personen in der Gruppe die Umfrage und die Ergebnisse sehen" geben die Blogger von WABetaInfo zu verstehen. Externe Tools wie Strawpoll, die zudem öffentliche Umfragen zulassen, müssen somit nicht grundlegend um ihre Existenz fürchten. Aus den iOS- und Android-Beta-Versionen der letzten Tagen gehen zudem weitere Änderungen hervor, die Meta (früher Facebook) für seinen in Deutschland weit verbreiteten Messenger plant.Unter anderem könnte WhatsApp in Zukunft über einer so genannten "Community Home"-Bereich verfügen, der den oft nur wenig genutzten Kamera-Button ersetzen soll. Dabei dürfte es sich um eine bessere Übersicht über sämtliche Gruppen-Chats handeln, die im normalen WhatsApp-Feed eventuell untergehen könnten. Weiterhin wird Android-Nutzern in Aussicht gestellt, Sprachnachrichten während ihrer Erstellung pausieren zu können. Diese Funktion wurde bereits für iOS sowie WhatsApp Desktop ausgerollt und wird zeitnah erwartet.