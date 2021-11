Amazon: Microsoft 365 Family für 15 Monate nur heute für 49,99 Euro

Wer die Office-Deals zum Black Friday verpasst hat, kann bei Amazon heute weiterhin den günstigen Preis für das Microsoft 365 Family-Paket in Anspruch nehmen. Das Prepaid-Abo für 15 Monate mit Word, Excel, Outlook, OneDrive & Co. kostet zum Cyber Monday nur 49,99 Euro.

Microsoft-Experten erklären die Vorteile von Microsoft (Office) 365

Günstiges Paket, egal ob McAfee oder Norton gebraucht werden

In den letzten Tagen fanden sich viele Deals rund um das Microsoft 365 Family-Paket bei bekannten Online-Händlern wie Notebookbilliger.de und Otto. Allerdings war der günstige Preis dort mit speziellen Zahlungsmitteln, Neukunden-Gutscheincodes oder einer vergleichsweise geringen Auflage und somit einem schnellen Ausverkauf verbunden. Amazon verlängert seinen Black Friday-Deal dahingehend und bietet auch am heutigen Cyber Monday das eigentlich für 10 Euro pro Monat zu Buche schlagende Office-Abo für einen Drittel des Preises an.Man hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Bundles, in dem jeweils 15 Monate des Microsoft 365 Family-Abos zum Sparpreis von 49,99 Euro enthalten sind. Hinzu kommt entweder eine Norton 360 Deluxe- oder McAfee Total Protection-Lizenz, die beide jedoch separat vom Office-Paket als Download-Code versendet werden. Die Nutzung der Antivirus-Software ist also nicht nötig und man kann sie getrost ignorieren. Schließlich dürfte auch nach kürzlichen Tests klar sein, dass der Windows Defender unter Windows 10 und Windows 11 einen ebenso guten Job verrichtet.Das Microsoft 365 Family-Paket ist für sechs Nutzer geeignet und sowohl mit PCs als auch Macs kompatibel. Bekanntlich sind die Online-Apps sowie Offline-Programme von Word, Excel, PowerPoint und Outlook enthalten sowie ein OneDrive Cloud-Speicher mit einer Kapazität von 1 TB, ein persönlicher Tresor für Passwörter und Co. sowie eine laut Microsoft "erweiterte Sicherheit". Wer sich gleich für mehrere Jahre mit dem Prepaid-Office-Abo ausstatten möchte, kann dies tun. Die Download-Codes können für bis zu fünf Jahre im Voraus bei Microsoft eingelöst werden.Lohnenswert ist das Paket vor allem für alle diejenigen, die Microsoft 365 mit der Familie und Freunden teilen oder vom Jahresabo für monatlich 10 Euro (120 Euro pro Jahr) loskommen wollen. Im Vergleich zum klassischen Abo-Modell bei den Redmondern schlägt das Prepaid-Paket mit 15 Monaten mit nur 33 Prozent der Kosten zu Buche.