WhatsApp arbeitet am perfekten Feature für Sprachnachrichten-Hater

Findet Ihr Sprachnachrichten in Messengern unerträglich? Dann wird es Euch freuen, dass WhatsApp offensichtlich an einer Funktion arbeitet, die diese Voice Messages in schriftlicher Form darstellen kann.

WhatsApp testet Sprachnachrichten-Transkription

Android-Umsetzung noch nicht in Sicht

Wie so oft sind es die Kolleg:innen von WABetaInfo , die über dieses neue Feature gestolpert sind. Dort wird berichtet, dass aktuell an der Transkriptions-Funktion für die iOS-App von WhatsApp gearbeitet wird und schon in einer der kommenden Betas implementiert werden könnte.WhatsApp vertraut hier auf die Speech Recognition Technology von Apple . Die Texte werden abgespeichert, so dass Ihr die Sprachnachrichten nicht erneut transkribieren müsst, wenn Ihr später noch einmal auf die Infos zugreifen wollt. Wichtig: Die Texte werden lokal gespeichert, gehen also nicht an WhatsApp bzw. Facebook Die Funktion erfordert eine neue Berechtigung, um die Daten an Apple schicken zu dürfen. Sie ist optional und bietet zudem die Möglichkeit, mit Timestamps zur entsprechenden Stelle der Sprachnachricht zu springen.Wir wissen noch nicht, wann die Funktion in der iOS-Beta-Version zum Einsatz kommt bzw. wann sie für alle iOS-Nutzer:innen ausgerollt wird. Erst recht haben wir noch nichts davon vernehmen können, was die Android-Version betrifft. Wie eingangs erwähnt, müsst Ihr Euch da bis auf weiteres mit Third-Party-Apps behelfen, die diesen Trick beherrschen.Ich warte jetzt gespannt darauf, dass das künftig dann auch mit WhatsApp-Bordmitteln funktioniert. Frage an die Community: Könnt Ihr Euch vorstellen, diese Transkription zu nutzen? Oder werden die WhatsApp-Sprachnachrichten-Hater unter Euch Sprachnachrichten auch weiterhin boykottieren? Schreibt es uns in die Comments!