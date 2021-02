McSIM wird nun endgültig eingestellt: Kunden müssen "umziehen"

Schon vor rund zweieinhalb Jahren hatte der Mobilfunkanbieter Drillisch ein wenig in seinem Portfolio aufgeräumt und die Vermarktung von insgesamt sechs Marken beendet. Nun folgt der nächste Schritt - McSIM wird "abgeschaltet" und alle Kunden ziehen um.

Drillisch verschiebt Kunden zu Smartmobil

Zu den Marken, die Drillisch nicht weiter nutzen wird, gehören neben McSIM auch Phonex, DiscoPLUS, BigSIM, HelloMobil und DiscoSURF. Als Drillisch das Ende 2018 bekannt gegeben hat, hieß es auch, dass sich für Bestandskunden der Marken aber zunächst nichts ändern werde. Das ist nun vorbei: Wie bekannt geworden ist, schreibt Drillisch jetzt die McSIM-Kunden an, um ihnen den Umzug von der bisherigen Marke zu smartmobil.de anzukündigen. Dabei sollen alle Bestandskunden bis zum 8. März transferiert werden (via Teltarif )."Aktuell erhalten Bestands­kunden der Dril­lisch-Marke McSIM E-Mails, in denen ihnen mitge­teilt wird, dass Dril­lisch die Marke McSIM endgültig einstellt", schreibt Teltarif weiter.Die bisher gebuchten Optionen bleiben dann auch bei dem neuen Anbieter wie gewohnt. McSIM-Kunden können weiterhin ihre Login-Daten nutzen, müssen dazu nun aber auf service.smartmobil.de anstatt auf service.mcsim.de. Die Anbieter-Anzeige wird bei allen Kunden nun einheitlich umgestellt. Wer noch Guthaben hat, kann das auch weiter nutzen. Ein Sonderkündigungsrecht gibt es nicht. Falls man als McSIM-Kunde nicht wechseln möchte, hilft nur die normale Kündigungsfrist von drei Monaten einzuhalten und sich einen neuen Anbeiter zu suchen.Drillisch gehört seit 2017 zu United Internet. Seither fokussiert sich das Unternehmen auf seine "stärksten Marken" - und das sind laut dem Unternehmen smartmobil.de und yourfone, sowie weitere bekannte Namen wie WinSIM sim.de und simply ; dazu kommen Partner-Angebote wie Bild Connect und die 1&1 Mobilfunk-Angebote