Nur heute: Media Markt und Saturn feiern den Schnäppchen-Sonntag

Sonntag ist Schnäppchen-Tag und bei Media Markt und Saturn purzeln daher jetzt die Preise. Nur noch heute zeigen sich in den Online-Shops und Prospekten die günstigen Technik-Angebote des Januars. Wir haben die besten Deals gefunden und zeigen euch hier die Highlights.

Günstige Fernseher und Smartphones unter den Angeboten

SSDs, Festplatten, Desktop-PC und Notebooks stark reduziert

Nur am Wochenende: Rabatt auf Kameras, Audio & Haushaltsgeräte

Saturn

Aktuell hat man bei den Elek­tro­nik­händ­lern die letzte Chance, das jüngste Saturn-Prospekt und den MediaMarkt-Flyer zu durch­stöbern. Die Schnäppchen-Angebote aus beiden enden bereits heute Abend um 20 Uhr. Ein paar Stunden länger steht die Xiaomi-Woche zur Verfügung, die euch beim Kauf von Smartphones und Co. die Mehrwertsteuer erlässt (19%-Aktion). Gleiches gilt übrigens auch auf viele Produkte von De'Longhi, Kenwood und Braun . Bis Montag könnt ihr zudem in den Weekend Deals XXL und den Breaking Deals richtig sparen.Wie man es von Media Markt und Saturn kennt, senken die Händler ihre Preise in den Online-Shops im gesamten Sortiment. Zu den beliebtesten Produkten an diesem Schnäppchen-Sonntag gehören Fernseher, Lap­tops, Smartphones und viele Haushaltsgeräte. Bestseller sind zudem FritzBoxen, Laut­spre­cher, Kopfhörer und Klassiker wie Tablets, Desktop-PCs und Monitore. Viele Artikel werden versandkostenfrei nach Hause geliefert. Alternativ kann eine Abholung in den Filialen re­ser­viert werden. Gutscheine oder Coupons benötigt ihr heute nicht.Im Mittelpunkt der vielen Rabattaktionen stehen unter anderem Fernseher mit hoher 4K-Auflösung und Features wie HDR, Dolby Atmos und Co. Vor allem seit dem Start der Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 stehen diese hoch im Kurs. Aktuell sind es vor allem OLED-Fernseher von LG und preiswerte Smart-TVs von Samsung, die unter den Bestseller rangieren. Dabei legt man den Fokus nicht nur auf beliebte Diagonalen mit 55 und 65 Zoll, sondern auch auf XXL-Smart-TVs mit einer Größe von bis zu 85 Zoll. Wir haben uns fünf Highlights aus den Angeboten herausgepickt.Weiterhin lohnt sich ein Blick auf zwei Media Markt- und Saturn-Deals für Smartphones. Zum einen gibt es viele Modelle von Samsung, Apple, Huawei und Co. in der so genannten Smart­phone-Week , während auf Produkte von Xiaomi die Mehrwertsteuer erlassen wird. Für die 19%-Aktion wurde eine eigene Aktionsseite geschaffen, welche neben reduzierten Android-Handys auch Smartwatches, Fitness-Tracker und Co. des Herstellers aufzeigt. Gerade hier ist das Sparpotenzial der Online-Shops besonders hoch. Alle Geräte kommen ohne Vertrag und oftmals sogar mit Gratis-Zubehör nach Hause.Bei WinFuture-Lesern stehen vor allem Speichermedien auf der Wunschliste, ganz egal ob schnelles Solid State Drive, externe Festplatten oder MicroSD-Karten. Western Digital mischt bei den Weekend-Deals wieder kräftig mit. Zu ihnen gehören unter anderem die Produkte der Marken WD und SanDisk. Vom USB-Stick über NVMe-SSDs bis hin zum HDD-Datengrab ist hier nahezu alles mit dabei. Achtet besonders auf den Direktabzug. Er wird auf den Produktseiten nur angedeutet und erst im Warenkorb vom Kaufpreis abgezogen. Oft spart man dabei noch einmal bis zu 20 Euro extra.Wer sich direkt einen neuen Desktop-PC oder ein Notebook kaufen möchte, wird ebenfalls bei Media Markt und Saturn fündig. In den Online-Shops und Prospekten listet man derzeit viele Schnäppchen, die vor allem für Einsteiger, Schüler im Home-Schooling oder einfach für preisbewusste Kunden geeignet sind, die nach einem günstigen Mittelklasse-Modell suchen. Namhafte Hersteller wie Lenovo, Acer und HP senken dabei ihre Preise. Ebenso können sich Gamer über tolle Angebote für Gaming-PCs und Spiele-Laptops freuen. Aber auch Monitore, Drucker und Netzwerk-Zubehör sind reduziert.Die in den Online-Shops zum Wochenende stattfindenden Weekend Deals und Breaking Deals bringen im Speziellen viele Schnäppchen aus den Kategorien der Kameras, Kopfhörer und Lautsprecher hervor. Wer also auf der Suche nach AirPods, Soundbars oder einer neuen System- bzw. Spiegelreflexkamera (DSLR) ist, wird hier garantiert fündig. Haltet dabei auch nach Bundles Ausschau, die euch passendes Zubehör direkt beilegen. Zudem werden viele Smart-Home-Produkte im Preis gesenkt. Dazu zählen auch IP-Kameras, WLAN-Speaker mit Sprachassistent, Philips Hue-Lampen oder über Wi-Fi gesteuerte Steckdosen.Wenn es um Haushaltsgeräte geht, zeigen sich Media Markt und Saturn von ihrer besten Seite. Denn mit den aktuellen Prospekten spart man nicht nur beim Preis, sondern auch bei den Versandkosten. Die Lieferung von vielen Wasch­ma­schi­nen, Kühl­schrän­ken, Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten und Staub­sau­gern ist jetzt kostenlos. Somit kann man nicht nur sein Home-Office neu einrichten, sondern auch der Küche oder dem Haus­wirt­schafts­raum ein Upgrade spen­die­ren. Wer Großgeräte noch schneller erhalten möchte, kann viele der Angebote auch aus den Filialen abholen. Dabei sollten allerdings die jeweiligen Corona-Einschränkungen be­ach­tet werden.