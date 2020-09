LG Wing: Geleaktes Video zeigt den Rotations-Mechanismus in Aktion

Der Elektronik-Hersteller LG hat ein neues Smartphone, das über einen interessanten Slide-Mechanismus verfügt, entwickelt. Ein durch­ge­sick­er­tes Video zeigt, wie das Aus- und Einklappen des zusätzlichen Displays funktioniert. Das LG Wing wird bereits nächste Woche vorgestellt.

LG Wing: So lässt sich der Rotations-Mechanismus verwenden

Display-Drehung um 90 Grad möglich

Neben dem Hauptdisplay besitzt das LG Wing einen zweiten Bildschirm, der über einen Ro­ta­ti­ons-Mechanismus zum Vorschein gebracht werden kann. Das geleakte Video ist auf You­Tube aufgetaucht und demonstriert, dass es möglich ist, das sekundäre Panel mit nur einer Hand verschwinden zu lassen. Sobald das LG Wing im klassischen Smartphone-Zustand ge­nutzt wird, sind die beiden Displays übereinander angeordnet. Daher ist das Gerät auch et­was dicker, als es bei den Flaggschiff-Modellen der meisten anderen Hersteller der Fall ist.Mit dem LG Wing ist es jedoch möglich, den obe­ren Bildschirm um 90 Grad zu drehen, so­dass eine T-Form entsteht. Das kann hilfreich sein, wenn auf dem Smartphone neben einer Voll­bild-Anwendung auch noch eine weitere App sicht­bar sein soll. Hat der Nutzer neben einem Spiel zum Beispiel noch die Navigation oder ei­nen Chat-Dienst geöffnet, kann das Game auf dem Hauptdisplay und die zweite Anwendung auf dem hinteren Bildschirm angezeigt werden. Beim Einklappen des Displays wechselt die An­zei­ge automatisch vom Quer- ins Hochformat.Das LG Wing soll schon am 14. September offiziell enthüllt werden. Eine Markteinführung kön­nte also noch im Herbst stattfinden. Ob das Smartphone gleich zu Beginn in Europa er­hält­lich sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Mit einem Preis von umgerechnet 1000 Dol­lar soll das Gerät wesentlich günstiger als die faltbaren Smartphones von Herstellern wie Samsung und Huawei sein. Bisher ist allerdings weitestgehend unklar, welche Komponenten im Inneren des neuen T-Smartphones zum Einsatz kommen werden.