Jetzt 16% Rabatt auf alles: Saturn startet große Schnäppchen-Aktion

Es geht wieder los: Saturn schenkt euch die Mehrwertsteuer! Fast alle Pro­duk­te sind ab sofort und nur bis Montag stark reduziert. Der Rabatt von effektiv 16 Prozent sorgt im Online-Shop für viele Schnäppchen zum Bestpreis. Wir zeigen euch die Highlights der 19%-MwSt-Angebote.

Infos zur Aktion: Im Warenkorb wird die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent direkt vom Kaufpreis abgezogen. Effektiv liegt der Rabatt jedoch bei 15,966 Prozent. Grund dafür ist, dass sich der Mehrwertsteueranteil auf den Netto-Preis der Produkte bezieht, der ef­fek­ti­ve Rabatt allerdings anhand des für Endverbraucher relevanten Brutto-Preises berechnet wird. Ein Beispiel: 100 Euro + 19% MwSt. = 119 Euro, 119 Euro - 15,966% = 100 Euro.

Günstige Apple-Produkte, SSDs, Festplatten, Fernseher und Konsolen

Smartphones, Wearables, Notebooks und Haushaltsgeräte stark reduziert

Jetzt großen Rabatt auf alle Produkte sichern!

Saturn

Überraschend startet der Elektronikhändler Saturn jetzt mit einer 19-Prozent-Aktion für alle sofort verfügbaren Produkte. Schnell sein lohnt sich, denn man schenkt euch die Mehr­wert­steu­er (MwSt.) nur bis Montag, den 22. Juni um 9 Uhr früh. Schnäppchen-Angebote zum Bestpreis findet man so im gesamten Sortiment des Online-Shops. Die beliebtesten Ka­te­go­rien haben wir euch in diesem Artikel aufgelistet. Spezielle Rabatt-Gutscheine oder Coupon-Codes müssen bei Saturn nicht eingegeben werden.Zudem erfolgt die Lieferung nach Hause in den meisten Fällen versandkostenfrei. Alternativ kann auch eine Abholung in einer nahegelegenen Filiale reserviert werden. In einigen Städ­ten findet dieses Wochenende zudem ein verkaufsoffener Sonntag statt, was für Schnell­ent­schlos­se­ne von Vorteil sein kann. Media Markt nimmt an der MwSt-Rabattaktion nicht teil. Den finalen Preis eurer Lieblingsprodukte erfahrt ihr übrigens erst im Warenkorb. Wie sich der Preisnachlass berechnet, klären wir im unteren Teil des Artikels.Es ist selten, dass Saturn bei einem solchen MwSt.-Rabatt sämtliche Apple-Produkte mit ein­be­zieht, weshalb man ein Auge auf die nun günstigen iPhones, iPads, MacBooks und na­tür­lich die Apple Watch werfen sollte. Besonders hoch im Kurs stehen bei WinFuture-Lesern jedoch vor allem interne und externe Speichermedien wie SSDs, Festplatten und SD-Kar­ten. Passende Schnäppchen von Western Digital, Crucial, Samsung oder SanDisk zeigen sich so­mit heute zum Bestpreis. Ebenso beliebt sind AVM FritzBox-Router und passendes Zu­be­hör wie das FritzFon und die bekannten WLAN-Repeater des Berliner IT-Unternehmens.Weiterhin sollte man die Chance im Online-Shop von Saturn nutzen und sich die jetzt wirk­lich günstigen Fernseher mit hoher 4K-Auflösung, HDR, Dolby Atmos und Co. genauer an­se­hen. Selbst bei OLED-TVs von LG, Sony, Philips und Co. wurde der Preis deutlich gesenkt. Zudem ist es an der Zeit während der 19-Prozent-Aktion über die Anschaffung einer neuen Spielekonsole nachzudenken. Die Nintendo Switch, PlayStation 4 (Pro) oder die Microsoft-Konsolen Xbox One S sowie Xbox One X sind allein und in diversen Bundles mit Top-Spielen stark rabattiert erhältlich. Gleiches gilt für passende Wireless-Controller oder Headsets.Die große Rabattaktion von Saturn liefert ebenfalls günstige Preise für Smartphones mit An­dro­id 10 und die eingangs erwähnten Apple iPhones . Somit empfiehlt es sich nicht nur be­lieb­te Mittelklasse-Modelle wie das Samsung Galaxy A51 in Betracht zu ziehen, sondern so­gar eines der jetzt stark reduzierten High-End-Flaggschiffe von Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple und Co. Vielleicht denkt man sogar über eine Kombination mit einem Wearable nach. Die Apple Watch ist im Preis gesenkt, ebenso wie Smartwatches und Fitness-Tracker wie die Galaxy Watch oder das Xiaomi Mi Band 4. In jedem Fall sollte eine der preiswerten Spei­cher­kar­ten (MicroSD-Karte) im Warenkorb landen.Natürlich ist das noch nicht alles, denn nahezu das komplette Sortiment des Online-Shops wird um 16 Prozent reduziert. Das gilt also auch für sämtliche sofort lieferbaren Notebooks mit Windows 10 oder Desktop-PCs . Am meisten dürfte man sparen, wenn man sich für ein leistungsstarkes Gaming-System entscheidet, das ebenfalls vom Mehrwertsteuer-Rabatt bei Saturn profitiert. Oder man kümmert sich um den Frühjahrsputz und schlägt bei Haus­halts­ge­rä­ten oder Küchen­ge­rä­ten zu. Wasch­ma­schi­nen, Kühl­schrän­ke, Staub­sau­ger, Saug­ro­bo­ter und natürlich Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten sind sehr beliebt. Der nachfolgen Button führt euch direkt zu den Sonderangeboten.