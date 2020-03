Musikstreaming: Deezer bringt Songtexte über Chromecast auf den TV

Der Musikstreaming-Dienst Deezer hat seiner Smartphone-App eine zu­sätz­li­che Funktion spendiert. Ab sofort ist es möglich, mit der Anwendung Inhalte via Chromecast auf einen Fernseher zu übertragen. Damit können jetzt auch Songtexte auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden.

Funktion steht für iOS- und Android-App bereit

So lässt sich das neue Feature nutzen

Dezzer/Chromecast

Das Feature dürfte sich vor allem für lustige Karaoke-Abende eignen. Die Funktion wurde so­wohl in die iOS- als auch in die Android-Version von Deezer integriert. Bei der iPhone-App ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, um die Lyrics auf dem Fernseher an­zei­gen zu lassen. Wie Smarthome Assistent anmerkt, soll das Feature zu einem späteren Zeit­punkt aber auch für Nutzer ohne Mitgliedschaft zur Verfügung stehen.Um das neue Feature wirklich nutzen zu kön­nen, müssen lediglich drei Voraussetzungen er­füllt sein. Zunächst sollte der Nutzer über einen Google Chromecast mit einer nicht veralteten Software-Version verfügen. Außerdem muss die aktuelle Version der Deezer-App auf dem Smartphone installiert sein. Sowohl das Smart­phone als auch der Google Chromcast müssen sich im gleichen WLAN-Netzwerk befinden. An­sonst­en ist eine Übertragung zwischen den bei­den Geräten nicht möglich.Nachdem die Deezer-App auf dem Smartphone gestartet wurde, muss wie gewohnt ein Song zum Abspielen ausgesucht werden. Jetzt kann das "Cast"-Icon in der oberen rechten Ecke des Displays angeklickt werden. Daraufhin lässt sich das gewünschte Chromecast-Gerät aus­wäh­len. Nun werden die Lyrics des jeweiligen Songs auf dem Fernseher dargestellt.