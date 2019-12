Saturn-Angebote: 7 Technik-Schnäppchen ab sofort stark reduziert

Saturn startet jetzt sein großes Jahresfinale mit sieben stark re­du­zier­ten Technik-Angeboten. Zu den günstigen Schnäpp­chen gehören Note­books von Acer und HP, Smart­phones und Fernseher von Samsung sowie die Xbox One X und ein Bose-Laut­sprecher.

Smartphones und 4K-Fernseher von Samsung jetzt stark reduziert

Günstige Xbox One X-Konsole und Notebooks von Acer sowie HP

Angebote nutzen und dieses Jahr noch sparen!

Saturn

Zum Jahresende senkt der Elektronikhändler Saturn noch einmal seine Preise und feiert auf einer neuen Aktionsseite das große Jahresfinale . Für die nächsten neun Tage, bis zum 1. Ja­nu­ar um 16 Uhr, sind die Schnäppchen-Preise der sieben Technik-Highlights gültig. Wer sich schnell entscheidet, könnte eines der Angebote sogar noch heute oder morgen passend zum Weihnachtsfest nach der Online-Bestellung in einer Filiale abholen. Wer ein paar Tage war­ten kann, sollte die Geräte zwischen den Jahren geliefert bekommen.Besonders günstig zeigen sich die Saturn-Angebote für zwei aktuelle Android-Smartphones. Für 299 Euro geht das Samsung Galaxy A80 mit seinem 6,7-Zoll-Display, AMOLED-Technik und einer mit 48 Megapixeln auflösenden Hauptkamera über den Ladentisch. Wer mehr Leis­tung verlangt, der könnte sich über den stark reduzierten Preis des Samsung Ga­la­xy S10e freuen. Im Online-Shop verlangt Saturn für das 5,8-Zoll-Smartphone aktuell nur 444 Euro. Beide Modelle werden in verschiedenen Farben angeboten und erhalten zeit­nah das Update auf das aktuelle Google Android 10-Betriebssystem samt One UI 2.0-Oberfläche.Ebenfalls aus der Samsung-Familie platziert sich abseits der lokalen Saturn-Prospekte der 55 Zoll große 4K-Fernseher Samsung UE55 RU 7099 zu einem günstigen Preis von 429 Euro. Ne­ben der UltraHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln überzeugt der Smart-TV mit Funk­tio­nen wie HDR, UHD-Dimming, einem Smart Hub für bekannte Apps wie Netflix, Ama­zon Prime Video und Co., sowie der Möglichkeit via Alexa-Sprachassistent oder Apple Air­Play 2 an­ge­steu­ert zu werden. Ein solides Gesamtpaket für Schnäppchen-Jäger.Passend zum Samsung-Fernseher findet man in den Saturn-Angeboten die Microsoft Xbox One X samt 1-TB-Festplatte im Bundle mit den Spielen Star Wars Jedi: Fallen Order und Fall­out 76 zum weiterhin reduzierten Preis von glatten 299 Euro. Bekanntlich liegt dem Paket ein Wireless-Controller bei und auch der erste Monat von Xbox Live, des Game Pass und von EA Access sind mit dabei. Wer eher sein Smartphone erweitern möchte, für den empfiehlt sich ein Blick auf den Bluetooth-Lautsprecher Bose SoundLink Mini 2 für aktuell 111 Euro.Zu guter Letzt bietet Saturn online zwei neue Notebooks zum Schnäppchen-Preis an. Das 15 Zoll große Acer Aspire 3 mit Intel Core i3-Prozessor, 512 GB großer SSD und 8 GB Ar­beits­spei­cher schlägt mit nur 299 Euro zu Buche. Das HP 14-dk0355ng hingegen bringt ein 14-Zoll-Display mit, setzt auf den aktuellen AMD Ryzen 5 3500U-Chip und kombiniert eine 1-TB-Festplatte mit einer 128-GB-SSD zum Preis von insgesamt 399 Euro. Das Microsoft Office 365 Home-Paket gibt es optional für nur 59,99 Euro mit dazu.Für die Saturn-Rabattaktion zum Jahresfinale werden keine speziellen Gutscheine oder Cou­pon-Codes benötigt. Alle Preise sind direkt auf der Aktionsseite des Online-Händlers sicht­bar. Zudem liefert Saturn die sieben Technik-Highlights versandkostenfrei zu euch nach Hause.