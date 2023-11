Starlink: Wo es das Satelliteninternet von Musk schon heute gibt

Im Jahr 2019 hat Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX damit begonnen, Starlink-Satelliten in den Erdorbit zu schießen und mit ihnen einen weltweiten Internetzugang aufzubauen. In Nordamerika und in weiten Teilen Europas ist das Satelliten-Internet schon heute verfügbar, wie die Statista-Grafik illustriert. Afrika und Asien sind dagegen erst wenig erschlossen. Die Ukraine befindet sich derzeit laut Starlink-Angaben auf der Warteliste. Vom ukrainischen Militär wird Starlink allerdings schon länger genutzt. Starlink ist Medienberichten zufolge das Rückgrat für die Drohnenangriffe des ukrainischen Militärs.



Rund 3.300 Starlink-Satelliten des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX kreisen derzeit um die Erde. SpaceX will mit insgesamt 12.000 im erdnahen Orbit stationierten Satelliten einen weltweit verfügbaren Internetzugang aufbauen. Die Preise für das Weltraum-Internet bewegen sich zwischen 50 Euro für Privathaushalte und bis zu 4.700 Euro für Seefahrt, Notfalldienste und mobile Unternehmen.



Seit einigen Jahren gerät die Raumfahrt wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit und durch die Gründung und Etablierung von privaten Raumfahrtunternehmen, wie zum Beispiel SpaceX und Blue Origin, findet eine Kommerzialisierung des Weltraums statt. Es wird an neuen Technologien geforscht, die beispielsweise das Recycling und die Wiederverwendung von Raketen bezwecken. Die USA ist in der kommerziellen Raumfahrtindustrie führend: 47 Prozent der weltweiten Investitionen in private Raumfahrtunternehmen wurden im Zeitraum 2011 bis 2020 dort getätigt.

