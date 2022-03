Umfrage zeigt: 5G-Nutzung spielt in Deutschland kaum eine Rolle

5G ist das schnellste, was der weltweite Mobilfunk derzeit zu bieten hat. Der Mobilfunkstandard verspricht Datenraten von bis zu 10 Gigabits pro Sekunde und deutlich kürzere Latenzzeiten als die LTE-Technologie.



Trotzdem sind nur die wenigsten Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz davon begeistert. Nur etwa 16 Prozent der in der Schweiz für den Statista Global Consumer Survey befragten Personen, finden es wichtig Zugang zu der neuesten Mobilfunktechnologie zu haben. In Deutschland ist der Anteil mit 15 Prozent ähnlich groß, unter den Österreicher:innen erachten das 13 Prozent als wichtig.



Deutlich wichtiger ist der Zugang zu 5G für die Menschen in Brasilien. Hier haben mit rund 41 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen die meisten weltweit die Frage nach der Relevanz von 5G bejaht. Gefolgt von den Chines:innen (30 Prozent) und den Einwohner:innen der USA (25 Prozent.)

