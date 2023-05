Hugin Download - Kostenlos Panorama-Bilder erstellen

eindrucksvolle Panorama-Fotos

Mit dem Hugin Download erstellen Sie kostenlosaus einer Serie von Einzelaufnahmen - ganz ohne hässliche Übergänge.Die quelloffene Software eignet sich jedoch nicht nur für Panoramen, sondern sie kann auch große Mosaike aus Einzelbildern zusammensetzen sowie Fokus- und Belichtungsreihen verbinden. Dank automatischer Korrekturen geschieht dies oft ohne großen Aufwand. Aktuell steht die Software in der Version 2022.0 bereit.Hugin funktioniert unter Windows 7, 8, 10 und 11 (nur 64-Bit). Auf der Projektseite finden sich ältere Programmpakete für Nutzer mit 32-Bit-OS (ab Windows XP). Außerdem lässt sich die Software dort auch für Mac OS und Linux herunterladen.Hugin ist eine grafische Benutzeroberfläche für eine Reihe verschiedener Panorama-Tools und soll den Umgang mit diesen erleichtern. Galt die Software in der Vergangenheit als kompliziert und wenig komfortabel, haben die Entwickler in den letzten Jahren kräftig nachgebessert, sodass mittlerweile auch Anfänger mit ihr ganz einfach Panorama-Bilder generieren können.Da die Software relevante Daten wie beispielsweise die Brennweite aus den Quelldateien ausliest,. Hugin erstellt eigenständig Kontrollpunkte und richtet anhand dieser die geladenen Bilder automatisch aus. Außerdem werden Farben, Belichtung und Vignettierung selbstständig korrigiert. Alle Schritte lassen sich jedoch auch manuell vornehmen oder anschließend korrigieren.Fertige Panorama-Bilder speichert Hugin in den Dateiformaten TIFF, JPEG oder PNG ab. Zudem gibt es weitere Ausgabe-Optionen, etwa für HDR-Panoramen, sphärische Panoramen, Fokusstapel oder Belichtungsebenen.Eine sehr leistungsstarke, wenn auch nicht kostenlose Alternative zum Erstellen von Panorama-Fotos gibt es beispielsweise mit PanoramaStudio , welches sogar interaktive Panoramen erschaffen kann.