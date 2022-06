Actual Multiple Monitors Download - Multi-Monitor-Tools

Actual Multiple Monitors Download & Setup

Extra-Taskleiste mit Actual Multiple Monitors

eigenständig funktionierende Taskleiste auf jeden zusätzlichen Monitor

Bildschirm spiegeln, Gaming-Features und Hotkeys

Spiegelung eines ganzen Monitors, Bereiches oder Fensters

Noch mehr Tools im Actual Window Manager

Actual Multiple Monitors Alternative

Der Actual Multiple Monitors Download fasst eine Reihe praktischer Werkzeuge für das Arbeiten und Spielen mit mehreren Bildschirmen unter Windows zusammen.Unter anderem können mit der Software zusätzliche Taskleisten auf weiteren Monitoren angezeigt, verschiedene Desktop-Profile angelegt und Teile des Bildschirms gespiegelt werden. Actual Multiple Monitors ist für Windows in der Version 8.14.6.1 erhältlich.Actual Multiple Monitors unterstützt Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 8.1, 10 sowie Windows Server 2000 bis 2016 (je 32-Bit und 64-Bit). Während der Installation aktiviert die Software Funktionen wie die Multimonitor-Taskleiste oder Titel-Schalt­flä­chen bereits automatisch, diese können aber jederzeit in den Einstellungen abgeschaltet und angepasst werden.Actual Multiple Monitors enthält zahlreiche Funktionen zum Umgang mit mehreren Monitoren, die weit über das hinausgehen, was normalerweise unter Windows möglich ist. So bringt die Software eine, auf Wunsch mit Startknopf, Vorschaubildern, Sprunglisten, Benachrichtigungsbereich und Uhr. Wahlweise zeigen zusätzliche Taskleisten nur die Fenster des jeweiligen Bildschirms oder sämtliche geöffneten Programme an.Das Layout und die Einstellungen eines jeden Monitors (zum Beispiel Auflösung, Farbtiefe oder Aktualisierungsrate) lassen sich einstellen und zusammen mit individuellen Hintergrundbildern und Bildschirmschonern für schnelle Wechsel in unterschiedlichen Desktop-Profilen abspeichern. Über einen Audio-Umschalter können zudem vorhandene Audiogeräte mit bestimmten Bildschirmen verknüpft werden.Gamer verhindern mit der Software beispielsweise, dass das Spielefenster deaktiviert oder minimiert wird und greifen so leichter auf andere Programme, etwa fürs Streaming oder Surfen im Netz, zu. Zudem lässt sich die Maus in bestimmten Fenstern/Bildschirmen sperren.Ein weiteres nützliches Feature ist die. Dies ist etwa bei Präsentationen praktisch oder auch dann hilfreich, wenn sich ein Bildschirm nicht in Sichtweite befindet.Viele Funktionen von Actual Multiple Monitors lassen sich dabei automatisieren, über Hotkeys, Maus-Aktionen sowie Verknüpfungen starten. Beispielsweise ist es möglich, Programmfenster über ein Fenstermenü oder Titel-Schaltflächen auf einen anderen Monitor zu verschieben, einzurasten, zu spiegeln und das Gerät zur Audiowiedergabe zu wechseln.Actual Multiple Monitors ist Shareware und kann nach der Installation 30 Tage lang kostenlos und im vollen Umfang ausprobiert werden. Danach ist der Kauf einer Lizenz erforderlich, welche ein Jahr kostenlose Updates enthält. Unter dem Namen Actual Window Manager bietet der Hersteller eine noch umfangreichere Software-Sammlung an, die weitere Tools bündelt und unter anderem das Erstellen virtueller Desktops und Explorer-Tabs ermöglicht. Einen genaueren Überblick gibt es auf der offiziellen Webseite.Mit den Dual Monitor Tools gibt es eine ähnliche Software für den Mehrbildschirmbetrieb, die zwar kostenlos ist, jedoch nicht ganz so umfangreich ausfällt.