Wondershare MobileTrans Download - Handy-Daten kopieren

Der Download von Wondershare MobileTrans hilft dabei, Daten von einem Smartphone zum anderen zu übertragen - beispielsweise lassen sich so WhatsApp-Nachrichten mit nur we­ni­gen Klicks zwischen zwei Geräten kopieren.Mit MobileTrans können WhatsApp-Chats auch bei einem Wechsel von einem iPhone zu einem Android-basierten Smartphone (oder umgekehrt) mitgenommen werden - über die Backup-Funktion von WhatsApp ist dies hingegen nicht möglich. Darüber hinaus kann MobileTrans weitere Daten zwischen beiden Mobilgeräten austauschen oder diese auf den PC sichern und jederzeit wiederherstellen. Derzeit steht MobileTrans für Windows in der Version 1.5 zum Download bereit.Wondershare bietet mit MobileTrans eine einfach zu bedienende Desktop-Anwendung an, die eine unkomplizierte Datenübertragung zwischen Han­dys sowie Datenbackups auf dem PC ermöglicht. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Sichern und Wiederherstellen von WhatsApp-Nachrichten und Mitteilungen anderer sozialer Apps.Um WhatsApp-Nachrichten zu übertragen, muss zunächst die entsprechende Funktion über die Programmoberfläche ausgewählt werden. Für eine direkte Übertragung werden nun beide Mobilgeräte gleichzeitig mit dem PC verbunden. Nutzer haben dann die Wahl, welche WhatsApp-Daten kopiert werden sollen. Dies können neben den Nachrichten auch etwa Fotos, Videos oder Dokumente sein.Im nächsten Schritt fordert MobileTrans den Nutzer dazu auf, auf dem Quellgerät ein voll­stän­di­ges Datenbackup in den WhatsApp-Einstellungen durchzuführen und die automatische Backup-Funktion der App zu deaktivieren. Außerdem muss der Speicherzugriff für WhatsApp genehmigt werden. Bei Android-Geräten muss zudem jeweils das USB-Debugging aktiviert sein. Alle notwendigen Schritte werden von der Software anschaulich erläutert.Dies funktioniert nicht nur für WhatsApp/WhatsApp Business, sondern auch für Line, Viber, Kik und WeChat. Alternativ ist es auch möglich, Chat-Nachrichten zunächst auf dem PC zu sichern und dann in einem weiteren Schritt auf einem Mobilgerät wiederherzustellen.Wondershare MobileTrans überträgt außerdem zahlreiche weitere Daten zwischen zwei Smart­phones. Möglich ist dies etwa bei Fotos, Videos, Musik, installierten Apps, Kalendereinträgen, Kon­tak­ten oder Erinnerungen. Auch hier ist neben einer direkten Übertragung das Sichern auf einem Windows-PC oder Mac und das anschließende Wiederherstellen des Backups möglich.Wondershare MobileTrans unterstützt Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10. Die Software kann kostenlos ausprobiert werden. Für eine uneingeschränkte Nutzung ist jedoch der Kauf einer lebenslangen Lizenz oder ein Jahresabonnement er­for­der­lich, wobei zusätzlich zwischen verschiedenen Plänen gewählt werden darf.